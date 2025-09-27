به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی و در واکنش به فعال شدن مکانیسم ماشه، نوشت: اقدام غیر قانونی سه کشور اروپایی نشان داد:
۱- اروپا هیچ استقلالی از خود ندارد و بله قربان گوی آمریکا و فرقه خون ریز صهیونیستی است.
۲- نظامات بینالمللی ابزاری برای زورگویی هستند.
۳- ایران بزرگ قابل تهدید نیست و استقلال خود را معامله نمیکند.
۴- ایران با تکیه بر اتحاد مقدس ملی و توان و ظرفیت عظیم خود با اقتدار از این شرایط عبور خواهد کرد.
۵- مذاکره با غرب فریب کار و نیرنگ باز جز شرطی کردن اقتصاد کشور هیچ سودی ندارد.
