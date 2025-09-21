قسام: نظامی اسرائیلی را در شمال غزه هدف قرار دادیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نظامی صهیونیست از سوی مبارزان قسام هدف قرار گرفت.

گردان‌های قسام، شاخه نظامی حماس اعلام کرد که دیروز شنبه یکی از تک‌تیراندازان این گروه، یک نظامی صهیونیست را در منطقه الزرقا واقع در شمال نوار غزه هدف قرار داده است.

این درحالی است که روز گذشته رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که شماری از نظامیان زخمی شده ارتش این رژیم از غزه با بالگرد به اراضی اشغالی منتقل شده اند.

همچنین رادیو ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد که یک نظامی ارتش این رژیم از تیپ ۴۰۱ صبح امروز بر اثر تیراندازی در شهر غزه زخمی شده است.

این نظامی صهیونیست به دست تک تیراندازان مقاومت فلسطین در محله شیخ رضوان زخمی و به بیمارستان برای درمان منتقل شد و خانواده او در جریان مجروحیتش قرار گرفتند.