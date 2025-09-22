قسام: تانک مرکاوا اسرائیلی را هدف قرار دادیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، قسام از حمله به تانک مرکاوای اسرائیلی در جنوب شهر غزه خبر داد.

گردان‌های قسام شاخه نظامی جنبش حماس اعلام کرد که مبارزانش در تاریخ ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵ یک تانک مرکاوای رژیم صهیونیستی را با یک بمب قدرتمند زمینی در اطراف مسجد البراء در جنوب منطقه الصبره واقع در جنوب شهر غزه هدف قرار دادند.

از سوی دیگر ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد در جریان درگیری‌ها در شهر غزه، یک افسر اسرائیلی به شدت مجروح شده و وضعیت وخیمی دارد.

این درحالی است که پیش از این رسانه های رژیم صهیونیستی به نقل از سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی از شلیک یک موشک از شهر غزه به سمت منطقه ناحل عوز در مجاورت این باریکه خبر دادند.

سخنگوی ارتش صهیونیستی اعلام کرده است که این حادثه در دست بررسی است.