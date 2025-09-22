قسام درباره اسرای صهیونیست هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، گردان های قسام، شاخه نظامی حماس اعلام کرد به زودی ویدیویی درباره اسرای صهیونیست منتشر میکند.
قسام هشدار داد: زمان رو به اتمام است!
گفتنی است که ارتش رژیم صهیونیستی چند روز قبل گسترش دامنه عملیات زمینی خود در نوار غزه را اعلام و تاکید کرد با قدرت و شدتی بیسابقه علیه حماس اقدام خواهد کرد. ارتش این رژیم همچنین به ساکنان شهر غزه دستور داد فقط از طریق خیابان الرشید به سمت جنوب نوار غزه حرکت کنند.
گردانهای القسام پیش از این اعلام کرده بود اسرای اسرائیلی در محلههای شهر غزه پراکنده هستند و زمانی که نتانیاهو تصمیم به قتل آنان گرفته است، گردانهای قسام نیز بر حفظ جان آنان اصرار نخواهد کرد.
قسام تاکید کرد: غزه لقمه راحتی برای ارتش اشغالگر نخواهد بود، ما از شما نمیترسیم و آمادهایم روح سربازانتان را به جهنم بفرستیم. آغاز عملیات جنایتکارانه در غزه و گسترش آن به این معنا است که آنها به هیچ اسیری زنده یا مرده دست نخواهند یافت و سرنوشت همه آنها مانند ران آراد نامعلوم خواهد ماند.
چند روز قبل نیز، باسم نعیم، از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در گفتگو با شبکه العربی گفت :آنچه در جریان تجاوز رژیم صهیونیستی به شهر غزه بر سر مردم ما میآید، بر سر اسیران اسرائیلی نیز خواهد آمد و مقاومت با شدت عمل خواهد کرد.
