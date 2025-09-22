به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری قدس، گردان های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس ویدئویی جدید خطاب به رژیم صهیونیستی درباره اسرای اسرائیلی پخش کرد.
در این پیام ویدیویی اظهارات یکی از اسرای اسرائیلی در غزه به نام «آلون اوهام» منتشر شده است. همچنین تأکید شده است که «اوهام» بیش از ۷۰۰ روز است که به علت سرسختی و لجاجت نتانیاهو همچنان در اسارت است.
قسام در این ویدئو یادآوری می کند که غیر از آلون افراد زیاد دیگری هم هستند که نتانیاهو آنها را به خوبی میشناسد و قسمتی از سخنان نتانیاهو پخش می شود که ادعا می کند: «ما اسرایی که زنده هستند را بازخواهیم گرداند. در تلاشیم روشهای نوآورانهای برای تحقق این هدف بیابیم.
در بخش دیگری از این ویدئو اسیر اسرائیلی در واکنش به سخنان نتانیاهو می گوید: مردم "اسرائیل"، این چیست؟ ارتش "اسرائیل"، این چیست؟ این حرفها چیست؟ آیا هنوز کسی هست که به نتانیاهو باور داشته باشد؟
وی در ادامه تأکید می کند: خانواده و عزیزانم، از صمیم قلب از شما متشکرم. میدانم که شما برای حمایت از من رنج کشیدهاید؛ متاسفانه حمایت از اسرا حالا جرم محسوب میشود. بابت اینکه از شما بیش از توانتان درخواست میکنم، عذرخواهی می کنم. میدانم که پلیسِ بنگویر (وزیر امنیت داخلی) با شما مانند مجرم رفتار میکند.
اوهام همچنین می گوید: خانوادهام، عزیزانم، لطفاً به تظاهرات ادامه دهید. تصاویری که از تظاهرات میبینیم به ما امید و نیرو میدهد. اما شما میدانید که سرنوشتمان تعیین شده و این روزهای آخر ماست. اسرای اسرائیلی به باری برای این حکومت تبدیل شدهاند.
آنها (ارتش اسرائیل) ما را خواهند کشت — خواهند کشت و دیگر هیچکس زنده نخواهد ماند. آنها (کابینه و ارتش صهیونیستی) در تلاشند تا از دست اسرا خلاص شوند. لطفاً به هر طریقی که میتوانید جلویشان را بگیرید.
اسسر اسرائیلی همچنین خطاب به «استیو ویتکاف» فرستاده آمریکا در امور خاورمیانه تصریح کرد: لطفاً نگذارید نتانیاهو ما را بکشد — به او در این کار کمک نکنید. از دولت آمریکا میخواهم که از حمایت از تصمیمات نتانیاهوی دیوانه در جنگش علیه مردم «اسرائیل» و علیه اسرای اسرائیلی دست بردارد. این برای همه فاجعه خواهد بود.
در پایان ویدئوی گردان های قسام بار دیگر عبارت «زمان رو به پایان است» نقش می بندد.
