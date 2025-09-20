  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۳۵

پیام جدید گردان‌های قسام در مورد اسرای اسرائیلی در غزه

پیام جدید گردان‌های قسام در مورد اسرای اسرائیلی در غزه

گردانهای قسام شاخه نظامی حماس پیام جدید درباره اسرای اسرائیلی در غزه منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، گردانهای قسام شاخه نظامی حماس پیام جدید درباره اسرای اسرائیلی منتشر کرد.

در این پیام آمده است: به‌خاطر تعلل و سرسختی نتانیاهو و تسلیم شدن زامیر(رئیس ستاد کل ارتش صهیونیستی)؛ تصویری از وداع (با اسرای اسرائیلی در غزه) در آغاز عملیات نظامی علیه این شهر.

پیام جدید گردان‌های قسام در مورد اسرای اسرائیلی در غزه

گفتنی است که چند روز قبل نیز، باسم نعیم، از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در گفتگو با شبکه العربی گفت :آنچه در جریان تجاوز رژیم صهیونیستی به شهر غزه بر سر مردم ما می‌آید، بر سر اسیران اسرائیلی نیز خواهد آمد و مقاومت با شدت عمل خواهد کرد.

کد خبر 6595479

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها