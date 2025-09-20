به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، گردانهای قسام شاخه نظامی حماس پیام جدید درباره اسرای اسرائیلی منتشر کرد.

در این پیام آمده است: به‌خاطر تعلل و سرسختی نتانیاهو و تسلیم شدن زامیر(رئیس ستاد کل ارتش صهیونیستی)؛ تصویری از وداع (با اسرای اسرائیلی در غزه) در آغاز عملیات نظامی علیه این شهر.

گفتنی است که چند روز قبل نیز، باسم نعیم، از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در گفتگو با شبکه العربی گفت :آنچه در جریان تجاوز رژیم صهیونیستی به شهر غزه بر سر مردم ما می‌آید، بر سر اسیران اسرائیلی نیز خواهد آمد و مقاومت با شدت عمل خواهد کرد.