«عصای موسی» قسام علیه «ارابه های گدعون ۲» رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، یک فرمانده ارشد قسام در گفتگو با الجزیره گفت: ما عملیات جدیدی با نام عصای موسی، برای مقابله با «ارابههای گدعون ۲» شروع خواهیم کرد.
این منبع با اشاره به عملیات های مبارزان مقاومت علیه اشغالگران در محله «الزیتون» و «جبالیا» واقع در شمال غزه تنها ساعاتی بعد از آغاز عملیات مذکور صهیونیستها، اعلام کرد: دشمن بهعینه آمادگی رزمندگان را دید و این تنها قطرهای از دریایی است که در غزه خواهد دید.
منبع مذکور تأیید کرد: همان گونه که عملیاتهای سنگهای داوود، ارابههای گدعون یک را به شکست کشاند، عصای موسی نیز با خود معجزه خواهد آورد.
ارتش صهیونیستی بعد از ناکامی دو ماهه در عملیات ارابههای گدعون۱، از هفته پیش مرحله دوم این عملیات را شروع کرد، در حالی که صهیونیستها به شکست این عملیات اذعان کردند.
