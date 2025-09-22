سرمربی یونانی تیم ملی بسکتبال درگیر بیماری قلبی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال بعد از کسب عنوان سوم رقابت های کاپ آسیا، در حالی از جده به تهران بازگشت که «سوتیریس مانولوپولوس» را در کنار خود نداشت. این مربی یونانی به منظور رسیدگی به مسائل شخصی، قصد بازگشت به کشورش را داشت و به همین دلیل به ایران نیامد و از همان جده عازم یونان شد.

البته اینگونه مقرر شده بود که با توجه به در پیش بودن پنجره های انتخابی جام جهانی بسکتبال، سرمربی یونانی تیم ملی بعد از انجام امورات شخصی، به ایران بازگردد تا هم در مورد ادامه همکاری با این تیم مذاکرات لازم با او صورت بگیرد و هم برنامه ریزی لازم برای آماده سازی ملی پوشان با نظر مستقیم وی انجام شود.

به گفته جواد داوری رئیس فدراسیون بسکتبال قرار بود این مربی هفته پیش به ایران سفر کند اما درگیری با بیماری قلبی سفر او را به تاخیر انداخته است.

جواد داوری در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: قرار بود مانولوپولوس هفته گذشته به ایران سفر کند اما درگیر تست های پزشکی شد. او مشکل قلبی دارد و به همین دلیل باید یکسری تست های پزشکی لازم را زیر نظر پزشکی متخصصش در یونان انجام می داد.

وی تاکید کرد: به همین دلیل او درخواست کرد که با تاخیر به ایران سفر کند تا با خیال آسوده و بدون وقفه، کارهای پزشکی‌اش را دنبال کند و پس از اخذ نتایج نهایی، به ایران بازگردد.

رئیس فدراسیون بسکتبال گفت که البته سرمربی یونانی تیم ملی با وجود این مشکلات به زودی به ایران باز می گردد و به محض بازگشت، جوانب ادامه همکاری با او و همچنین برنامه های تیم ملی برای پنجره‌های انتخابی جام جهانی در حضور وی بررسی می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، «سوتیریس مانولوپولوس» در حالی این روزها درگیر مسائل پزشکی شده است که در جریان سفر تیم ملی بسکتبال از روسیه به جده هم دچار کسالت شده بود. او در حین پرواز و در هواپیما به دلیل افت فشار و مشکلات تنفسی از حال رفت. همین موضوع باعث بستری شدن وی در بیمارستانی در جده شد.

البته که با مساعد شدن شرایط عمومی سوتیریس مانولوپولوس، وی پیش از آغاز کاپ آسیا از بیمارستانِ جده مرخص شد و ملی پوشان را در تمام دیدارهای این مسابقات همراهی کرد و موفق شد آنها را روی سکوی سوم آسیا قرار دهد.