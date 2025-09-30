  1. ورزش
  2. توپ و تور
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۲

بازگشت سرمربی یونانی تیم ملی بسکتبال به ایران

بازگشت سرمربی یونانی تیم ملی بسکتبال به ایران

«سوتیریس مانولوپولوس» سرمربی تیم ملی بسکتبال پس طی کردن یک دوره بیماری به ایران بازگشت تا شرایط بازیکنان در لیگ برتر را مورد ارزیابی قرار دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی یونانی تیم ملی بسکتبال بعد از پایا کار این تیم در کاپ آسیا که با عنوان سوم همراه بود، از جده عازم کشورش شد تا به برخی امورات شخصی خود رسیدگی کند.

این مربی اما امروز (سه شنبه ۸ مهر) و در آستانه آغاز فصل جدید لیگ برتر بسکتبال به ایران بازگشت تا با توجه به در پیش بودن پنجره های انتخابی جام جهانی، شرایط بازیکنان در این مسابقات را مورد ارزیابی قرار دهد.

البته قرار بود سوتیریس مانولوپولوس زودتر از این به ایران بازگردد اما بیماری و پیگیری وضعیت درمان، بازگشت او را به تاخیر انداخت.

کد خبر 6606578

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها