بازگشت سرمربی یونانی تیم ملی بسکتبال به ایران

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی یونانی تیم ملی بسکتبال بعد از پایا کار این تیم در کاپ آسیا که با عنوان سوم همراه بود، از جده عازم کشورش شد تا به برخی امورات شخصی خود رسیدگی کند.

این مربی اما امروز (سه شنبه ۸ مهر) و در آستانه آغاز فصل جدید لیگ برتر بسکتبال به ایران بازگشت تا با توجه به در پیش بودن پنجره های انتخابی جام جهانی، شرایط بازیکنان در این مسابقات را مورد ارزیابی قرار دهد.

البته قرار بود سوتیریس مانولوپولوس زودتر از این به ایران بازگردد اما بیماری و پیگیری وضعیت درمان، بازگشت او را به تاخیر انداخت.