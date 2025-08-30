به گزارش خبرنگار مهر، «سوتیریس مانولوپولوس» مرداد سال گذشته با انعقاد رسمی با فدراسیون بسکتبال ایران، هدایت تیم ملی را بر عهده گرفت. این مربی ۵۴ ساله یونانی، با هدایت ملی پوشان کشورمان در دو پنجره پایانی انتخابی کاپ آسیا، سهمیه این رقابت‌ها را برای بسکتبال ایران نهایی کرد و در ادامه هم توانست عنوان سومی کاپ آسیا را برای تیم ملی ایران به دست بیاورد.

بدین ترتیب هدف کوتاه مدت تبیین شده برای بسکتبال ایران با مانولوپولوس حاصل شد آنهم زمانی که یک سال و ۳ روز از همکاری این مربی با فدراسیون می‌گذشت. حال بسکتبال ایران باید برای حضور در پنجره‌های انتخابی جام جهانی و بعد از آن، حضور در این جام آماده شود آنهم با لحاظ کردن هدف بلند مدت طراحی شده برای تیم ملی مبنی بر صعود از مرحله مقدماتی جام جهانی؛ این در حالی است که ادامه حضور «سوتیریس مانولوپولوس» در رأس این تیم قطعی نیست.

همکاری «سوتیریس مانولوپولوس» با فدراسیون بسکتبال در ازای قراردادی ۲ ساله آغاز شد با لحاظ کردن «شرط فسخ» برای هر یک از طرفین؛ همین موضوع عامل مبهم در ادامه پیدا کردن همکاری در پایان اولین سال قرارداد منعقد شده است به خصوص که هیچ یک از طرفین نظر خود را در در این زمینه به صورت شفاف مطرح نکرده اند.

سوتیریس مانولوپولوس تیم ملی بسکتبال ایران را بعد از ۸ سال روی سکوی آسیا قرار داد

«سوتیریس مانولوپولوس» که با وجود شرایط جنگ تحمیلی در ایران، خود را به اردوی تیم ملی در تهران رساند، بعد از پایان کار شاگردانش در جده، عازم کشورش شد تا پیگیر زندگی و مسائل شخصی اش باشد اما با توجه به در پیش بودن پنجره‌های انتخابی جام جهانی طی دو سه ماه آینده، وی باید سفری به تهران داشته باشد تا در مورد برنامه‌های موردنظرش برای حضور در این پنجره‌ها با فدراسیون به نتیجه برسد و البته قبل از آن تکلیف ادامه همکاری اش مشخص شود.

فدراسیون بسکتبال از نظر سرمربی یونانی برای ادامه حضور در رأس تیم ملی مطلع نیست و موضوع را به نشستی مشترک با این مربی موکول کرده است اما مهمتر اینکه خودِ فدراسیون هم با وجود دستیابی به اولین هدف موردنظر، هنوز در مورد ادامه همکاری با «سوتیریس مانولوپولوس» مصمم نشده است.

قاعدتاً تحقق هدف کوتاه مدت تیم ملی بسکتبال مبنی بر حضور در جمع ۴ تیم برتر آسیا که با کسب جایگاه سوم کاپ آسیا محقق شد، رضایت فدراسیون بسکتبال را از انتخاب «سوتیریس مانولوپولوس» به عنوان سرمربی تیم ملی به همراه داشته است با این حال «شرایط مدیریتی» فدراسیون بسکتبال در ماه‌های آینده باعث تعلل در تصمیم گیری قطعی برای ادامه همکاری و به نوعی تمدید قرارداد برای یک سال دوم شده است.

جواد داوری ۹ اسفند ۱۴۰۰ در مجمع انتخاباتی فدراسیون بسکتبال به عنوان رئیس این فدراسیون منصوب شد. دوره ریاست قانونی اسفند سال جاری به پایان می‌رسد یعنی در بهبوهه درگیری تیم ملی در انتخابی‌های جام جهانی؛ همین مسئله باعث تعلل در تصمیم گیری شده است ضمن اینکه رئیس فدراسیون را بر آن داشته تا برای تصمیم گیری نظر وزیر ورزش را لحاظ کند.

جواد داوری رئیس فدراسیون بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: دوره ریاست من اسفند تمام می‌شود و مشخص نیست انتخابات جدید چه زمانی برگزار می‌شود و نتیجه آن چگونه می‌شود. بنابراین ادامه همکاری با «سوتیریس مانولوپولوس» تعدی است برای فدراسیون آینده؛ چه من تصدی آن را داشته باشم و چه فرد دیگری روی صندلی بنشیند.

وی تصریح کرد: همین مسئله محل ابهام و تردید برای تصمیم گیری قطعی شده است. قصد دارم با نظر وزیر ورزش در این زمینه به نتیجه برسیم. در صورتیکه نظر وزیر ورزش برای ادامه همکاری با مربی یونانی تیم ملی مساعد بود، قرارداد فعلی در جهت ادامه همکاری تمدید می‌شود، در غیر این صورت تصمیم دیگری خواهیم گرفت.

نظر وزیر ورزش تعیین کننده ادامه همکاری فدراسیون بسکتبال با سوتیریس مانولوپولوس خواهد بود

رئیس فدراسیون بسکتبال تاکید کرد: سلامت تیم ملی و اینکه خدشه‌ای به ساختار آن وارد نشود، هدف اصلی است. اگر از ادامه حضورم در فدراسیون اطمینانی بود، قطعاً در ادامه همکاری تعلل نمی‌کردم اما با توجه به ابهامات انتخابات، بهتر است نظر وزیر ورزش در این زمینه تعیین کننده باشد.

داوری همچنین گفت: نظر و ایده «سوتیریس مانولوپولوس» هم برای مان مهم است. هنوز با او صحبتی در این زمینه نداشته ایم. قرار است وی طی هفته‌های آینده سفری به ایران داشته باشد تا مذاکرات لازم صورت بگیرد. تا آن با وزیر ورزش هم نشست مشورتی لازم را خواهیم داشت.

وی همچنین در مورد برنامه‌های موردنظر برای آماده سازی تیم ملی جهت شرکت در پنجره‌های جام جهانی تصریح کرد: برنامه ریزی باید با نظر سرمربی تیم ملی صورت بگیرد. در صورت به نتیجه رسیدن برای ادامه همکاری، با نظر سرمربی یونانی تیم ملی برای این تیم و برنامه‌های آماده سازی‌اش تصمیم گیری می‌کنیم.