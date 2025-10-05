  1. ورزش
رای مثبت کمیته فنی فدراسیون بسکتبال به ادامه همکاری با مانولوپولوس

کمیته فنی فدراسیون بسکتبال به ادامه همکاری این فدراسیون با «سوتیروس مانولوپولوس» سرمربی یونانی تیم ملی رای مثبت داد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این جواد داوری رئیس فدراسیون بسکتبال ضمن ابراز رضایت از عملکرد «سوتیروس مانولوپولوس»، بر نظر خواهی از اعضای کمیته فنی برای ادامه همکاری با این مربی یونانی تاکید کرده بود.

این موضوع در نشست اخیر کمیته فنی فدراسیون بسکتبال مورد بحث و بررسی قرار گرفت و طی آن، اعضای شرکت کننده نظر مثبت خود را در این زمینه اعلام کردند.

این نشست روز گذشته (شنبه ۱۲ مهر) با حضور جواد داوری و محسن معزی‌فر رئیس و دبیر کل فدراسیون، امیر ایلیاوی، محمدرضا مشحون و محسن شاهعلی (کارشناسان خبره)، مهران شاهین‌طبع و مهران حاتمی (نماینده کمیته مربیان) و در غیاب عنایت الله آتشی برگزار شد.

در این نشست، علاوه بر بحث و بررسی در مورد عملکرد سرمربی تیم ملی، گزارش فنی عملکرد تیم ملی بسکتبال در کاپ آسیا که با کسب عنوان سوم همراه بود، ارائه شد. در این نشست همچنین در مورد تیم های ب و ایران نوین هم بحث و بررسی شد.

در نشست کمیته فنی فدراسیون بسکتبال، مهران حاتمی گزارشی از تیم های پایه به ویژه در رده زیر ۱۶ سال ارائه کرد و نقاط قوت و ضعف این تیم ها را مورد بررسی قرار گرفت.

