مانولوپولوس با تیم ملی بسکتبال به ایران نیامد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال که به منظور حضور در رقابت های کاپ آسیا عازم جده عربستان شده بود، بامداد امروز (سه شنبه ۲۸ مرداد) به ایران بازگشت.

«مانولوپولوس» سرمربی یونانی تیم ملی بسکتبال اما در سفر به ایران همراه شاگردانش نبود. وی بعد از پایان کار ایران در جده و به منظور رسیدگی به مسائل شخصی به یونان بازگشت.

البته قرار است او به زودی به ایران بازگردد تا برای حضور تیم ملی بسکتبال در پنجره های انتخابی جام جهانی، برنامه ریزی لازم را داشته باشد.

تیم ملی بسکتبال در رقابت های کاپ آسیا با برتری برابر گوام، ژاپن، سوریه (مرحله گروهی) و چین تایپه (یک چهارم) به نیمه نهایی رسید اما در این مرحله مغلوب استرالیا شد و نتوانست فینالیست شود. ملی پوشان بسکتبال ایران در دیدار رده بندی با غلبه بر نیوزلند، صاحب جایگاه سوم شدند.