شبکه ادبی بریکس در برزیل تأسیس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی‌وی بریکس، در پی برگزاری دومین «مجمع ارزش‌های سنتی بریکس» در برزیل، بیانیه‌ای مبنی بر تأسیس «شبکه ادبی بریکس» به امضا رسید. این شبکه بین‌المللی با هدف توسعه تبادلات چندجانبه فرهنگی، نویسندگان، پژوهشگران ادبی و ناشران کشورهای عضو را گرد هم خواهد آورد. ایده اولیه این ابتکار، خردادماه ۲۰۲۵ در جریان دیدار با انجمن نویسندگان چین مطرح شد.

طبق توافق صورت‌گرفته، «وادیم ترخین» هم‌رئیس اتحادیه نویسندگان روسیه و «مارکوس فریتا» رئیس آکادمی ادبیات برزیل (ABL) هدایت این شبکه را برعهده خواهند داشت و نمایندگانی از سایر کشورهای عضو بریکس نیز به ترکیب هیئت جمعی این نهاد خواهند پیوست.

اعلام تأسیس این انجمن در جریان میزگردی با موضوع «جایزه ادبی بریکس» صورت گرفت؛ جایزه‌ای که با حمایت «گروه رسانه‌ای اوراسیایی» برگزار می‌شود. در همین مراسم، فهرست اولیه نامزدهای جایزه نیز معرفی شد که شامل نویسندگانی از برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، امارات، اتیوپی، ایران، اندونزی و مصر است.

«هِمانگ جاشی» نماینده برجسته پارلمان هند و عضو کمیته برگزارکننده جایزه ادبی بریکس، در سخنانی بر اهمیت همکاری‌های تازه ادبی در عرصه بین‌المللی تأکید کرد و گفت: هنر و ادبیات مرز نمی‌شناسند. جایزه ادبی بریکس بستری برای گردهم آوردن جامعه ادبی کشورها و تجلیل از ادبیات در سطح جهانی است و بی‌تردید فصلی تازه در جهان ادبیات خواهد گشود.

همچنین «زلِلام ملاک بوگاله» نماینده مجلس نمایندگان خلق اتیوپی و عضو کمیته برگزارکننده جایزه، این رویداد را فرصتی منحصربه‌فرد برای نویسندگان دانست و افزود: این جایزه به کشورها امکان می‌دهد از رهگذر فرهنگ و سنت‌های یکدیگر آشنایی بیشتری پیدا کنند؛ چراکه ادبیات ابزار قدرتمندی برای روایت تاریخ و هویت ملت‌هاست.

جایزه ادبی بریکس آبان‌ماه ۲۰۲۴ در جریان مجمع ارزش‌های سنتی بنیان‌گذاری شد و به عنوان یک جایزه بین‌المللی جدید، مأموریت دارد همکاری‌های انسان‌دوستانه را تقویت کند. این جایزه از نویسندگانی حمایت می‌کند که آثارشان بازتاب‌دهنده سنت‌ها و ارزش‌های ملت‌های بریکس باشد و انتشار و ترجمه آثار تازه را ترویج می‌کند. فرآیند انتخاب برندگان در سه مرحله انجام می‌شود: فهرست اولیه در سپتامبر در برزیل، فهرست نهایی در اکتبر در شانگهای، و معرفی برنده نهایی در نوامبر در مسکو.