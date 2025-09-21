به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تیوی بریکس، روزنامه «پیپلز دیلی» اعلام کرد که وزیر صنعت و فناوری اطلاعات چین در جریان «مجمع بریکس برای شراکت در انقلاب صنعتی نوین ۲۰۲۵» بر ضرورت تعمیق همکاریهای صنعتی میان کشورهای عضو در حوزههای نوین همچون هوش مصنوعی، خودروهای برقی و انرژیهای تجدیدپذیر تأکید کرد.
«لی لهچنگ» با اشاره به رقابت شدید جهانی و تحولات سریع فناوری، گفت: کشورهای عضو بریکس باید ظرفیتهای خود در زمینه بازار، منابع و توانمندیهای صنعتی را به اشتراک بگذارند تا در عرصه جهانی پیشتاز باقی بمانند. او افزود: چین از شرکتهای فعال در حوزه خودروهای نوین، فتوولتائیک، انرژی بادی و هیدروژنی حمایت خواهد کرد تا در همکاری با شرکای بریکس فناوریهای «دسترسپذیر، مقرونبهصرفه و کارآمد» برای توسعه سامانههای انرژی تجدیدپذیر ایجاد کنند.
در این نشست، «آلکسی گروزدِف» معاون وزیر صنعت و تجارت روسیه، ضمن تمجید از روند تکاملی این مجمع گفت: امروز این نشست فراتر از یک سازوکار گفتگوی صنعتی میان کشورهای بریکس عمل میکند و به جامعهای از متخصصان برجسته جهانی تبدیل شده است که هم به راهبری فناورانه اعضا کمک میکند و هم در شکلدهی توسعه صنعتی جهان نقشآفرین است.
او همچنین حوزه زیستفناوری را به عنوان عرصهای نویدبخش برای همکاریهای آتی معرفی کرد.
«فیسول ریزا» معاون وزیر صنعت اندونزی نیز بر ضرورت تسریع در گذار سبز و دیجیتال تأکید کرد.
در همین حال، تاجیکستان برای نخستین بار آمادگی خود را جهت مشارکت در همکاریهای دیجیتال و صنعتی در چارچوب بریکس اعلام نمود.
«خورشد میرزو» رئیس آژانس نوآوری و فناوریهای دیجیتال تاجیکستان (AIDT)، در سخنانی بر اهمیت همکاری بینالمللی برای بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته و ایجاد اکوسیستمهای پایدار دیجیتال تأکید کرد.
مجمع بریکس به میزبانی مشترک وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین و دولت استانی فوجیان برگزار شد و شامل ۶ نشست تخصصی درباره موضوعاتی همچون تولید هوشمند، رباتیک، انرژیهای نو و زیستبوم صنعت دیجیتال بود.
