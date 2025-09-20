جدیدترین اقدام خطرناک و آپارتایدی رژیم صهیونیستی در غرب قدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس پرس، هارون ناصرالدین، عضو دفتر سیاسی و مسئول دفتر امور قدس در جنبش حماس، اقدام اخیر رژیم صهیونیستی در توزیع کارتهای جدید برای ساکنان روستاهای الجیب (محله الخلایله)، بیت اکسا و پیامبر صموئیل در غرب قدس را بخشی از طرح اشغالگران برای جداسازی و تکهتکه کردن بافت شهر و در نهایت سیطره کامل بر آن دانست.
بر اساس این طرح، ورود ساکنان تنها برای مکان و هدف مشخص در داخل سرزمینهای اشغالی مجاز خواهد بود؛ امری که به گفته ناصرالدین، بیانگر نگاه اشغالگر به این مناطق بهعنوان «اراضی اسرائیلی» و در واقع اعلام الحاق عملی آنهاست.
او این تصمیم را گامی خطرناک در راستای تثبیت آپارتاید و کوچاندن اجباری فلسطینیان توصیف کرد.
ناصرالدین تأکید کرد که این اقدام در ادامه سلسله سیاستهای سرکوبگرانه در قدس اشغالی صورت میگیرد؛ از جمله یورشهای مکرر به مسجدالاقصی، تخریب خانهها، بازداشت جوانان و اعمال محدودیتهای سنگین بر رفتوآمد اهالی، که هدف نهایی آن تهیسازی شهر از ساکنان اصلی و جایگزینی با واقعیت استعماری تازه است.
این رهبر حماس تاکید کرد: ملت ما عقب نشینی نخواهد کرد و اشغالگران مسئول کامل تبعات این اقدامات هستند. همه آزادگان دنیا باید تحرک فوری برای توقف جنایات الحاق و آوارگی و حمایت از حقوق ملت مان در برابر این تحرکات خطرناک به عمل آورند.
