نماینده مجلس: مسکن کارگری باید اولویت ویژه دولت و بخش خصوصی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نصیری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت توجه ویژه به وضعیت معیشتی کارگران و تأمین مسکن آنها، گفت: حادثه معدنجو طبس که ۵۳ کارگر جان خود را در آن از دست دادند، نمونهای تلخ از مشکلات کارگران بود. در پی این حادثه ناگوار برای خانوادههای جانباختگان ۵۳ واحد مسکونی ساخته شد. این اقدام اگرچه ارزشمند بود، اما نشان داد بسیاری از کارگران فاقد مسکن هستند و همین مسئله به یکی از چالشهای اصلی تبدیل شده است.
نماینده مردم طبس، سرایان و بشرویه در مجلس افزود: اکنون بسیاری از کارگران معادن بهویژه در حوزه زغالسنگ ناچارند دو هفته دور از خانواده در محل کار حضور داشته باشند و سپس به مناطق خود بازگردند. این وضعیت علاوه بر مشکلات اجتماعی، فشار مضاعفی را از حیث نبود مسکن بر آنها وارد کرده است. احداث واحدهای مسکونی در جوار معادن و شهرکهای صنعتی میتواند بخش زیادی از مشکلات معیشتی و اجتماعی کارگران را مرتفع کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: یکی از وظایف حاکمیت، حمایت از اقشار ضعیف در حوزه مسکن است. اقدام اخیر وزارت راه و شهرسازی در توجه به مسکن کارگری اقدامی درست و ویژه است. کمیسیون عمران مجلس نیز آمادگی دارد در قالب حمایتهای تقنینی و سیاستی، این موضوع را پیگیری کرده و شرایط تحقق آن را فراهم کند.
نصیری با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی گفت: در این حوزه، شرکتها و مجموعههای بزرگ صنعتی و معدنی نیز میتوانند به میدان بیایند. این مشارکت نه تنها به نفع کارگران، بلکه به سود خود صنایع نیز خواهد بود. البته لازمه ورود بخش خصوصی، فراهم شدن بسترهای قانونی و صدور مجوزهای لازم در دستگاههای اجرایی است. در صورت تحقق این شرایط، بخش خصوصی میتواند بار بزرگی را از دوش دولت و وزارت راه و شهرسازی بردارد.
این نماینده مردم در مجلس در پایان تصریح کرد: این طرح میتواند به یک حرکت تلفیقی میان دولت و بخش خصوصی تبدیل شود که بسیاری از مشکلات مسکن کشور، بهویژه در حوزه کارگری، از این طریق رفع شود.
مسکن کارگران در ایران یکی از دغدغههای دیرینه حوزه کار و رفاه اجتماعی است. با وجود برنامههای حمایتی نظیر مسکن مهر و نهضت ملی مسکن، بخش بزرگی از کارگران، بهویژه در صنایع معدنی و مناطق دورافتاده، همچنان فاقد سرپناه مناسب هستند. حوادث شغلی، نظیر فاجعه معدنجو طبس، که منجر به جانباختن دهها کارگر شد، بار دیگر اهمیت تأمین مسکن ایمن و پایدار برای این قشر زحمتکش را در کانون توجه قرار داده است.
