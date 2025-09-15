به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم آغاز عملیات ساخت مسکن کارگری، از فراهم شدن بسترهای جدید برای خانهدار شدن کارگران خبر داد و تأکید کرد که ورود شهرداریها و صنایع بزرگ کشور، نقطه عطفی در پیشبرد این طرح است.
احمد میدری در این مراسم که با حضور رئیس جمهور برگزار شد با اشاره به تجربه ۸ ساله خود در حوزه رفاه و مسکن کارگری گفت: من آن زمان که در معاونت رفاه بودم مسکن کارگری در حوزه مسئولیت من بود اما هیچ کاری انجام نشد، اما دستور رئیسجمهور در ابتدای دولت چهاردهم در شورای عالی مسکن مبنی بر لزوم ساخت مسکن برای کارگران، مسیر جدیدی را گشود.
وی افزود: در گفتگویی که با شرکتهای زیرمجموعه وزارتخانه داشتیم، مشخص شد برخی مانند کشتیرانی جمهوری اسلامی ساخت مسکن برای کارگران را آغاز کردهاند و دیگر شرکتها نیز آمادگی ورود دارند، اما موانع اداری و موضوع زمین تاکنون مانع شده بود.
ظرفیت صنایع و شهرداریها
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ورود شهرداریها به پروژههای مسکن کارگری را امیدبخش توصیف کرد و گفت: شهرداریها میتوانند تا ۳۵ درصد در هزینهها سهم داشته باشند و نقش مهمی در تحقق این طرح ایفا کنند.
وی همچنین صنایع کشور را از مهمترین بازیگران دانست و تصریح کرد: این صنایع علاوه بر تعلق خاطر به کارگران، از نظر منافع بلندمدت نیز انگیزه دارند و با برخورداری از دانش و سرمایه میتوانند در ساخت مسکن کارگری پیشگام باشند.
آغاز عملیات اجرایی ۱۰۰ هزار واحد
میدری اعلام کرد: عملیات اجرایی ۹۴ هزار واحد مسکن آغاز شده که از این میان، ۲۲ هزار واحد به مجموعههای زیر نظر وزارت تعاون اختصاص دارد بیشترین سهم متعلق به یک مجتمع معدنی با ۱۵ هزار واحد است و کارخانههای دیگری نیز به این طرح پیوستهاند.
وزیر کار با اشاره به همکاری وزارت راه و شهرسازی در ساخت مسکن کارگری افزود: با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی مقررات به گونهای اصلاح شده است که سرمایهگذاری صنایع در این پروژه با واگذاری زمین یا تغییر کاربری جبران شود و این موضوع دغدغه مالی کارخانهها را کاهش میدهد.
میدری تأکید کرد: بیش از ۱۰ میلیون کارگر در کشور وجود دارند و ظرفیت بالایی برای توسعه این طرح فراهم است. این پروژه نمادی از همبستگی کارگر و کارفرما است که میتواند تحولات مثبتی در حوزه رفاه اجتماعی و سایر عرصهها ایجاد کند.
