طرح مسکن کارگری هفته آینده در ۹ استان آغاز می‌شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز عملیات اجرایی طرح مسکن کارگری در ۹ استان کشور از هفته آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر به استان آذربایجان شرقی گفت: از کارآفرینان و کارگران درخواست کردم از طرح مسکن کارگری استقبال کرده و در این مسیر مشارکت کنند. پس از چند ماه همکاری مشترک با وزارت راه و شهرسازی، از هفته آینده عملیات اجرایی مسکن کارگری در ۹ استان کشور آغاز خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: امیدواریم با همراهی کارآفرینان و اجرای طرح مسکن کارگری در استان آذربایجان شرقی نیز آغاز شود؛ استانی که ظرفیت‌های صنعتی بسیار زیادی دارد و می‌تواند الگوی موفقی در این زمینه باشد.

