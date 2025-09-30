به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همایش «برنامه کاهش حوادث ناشی از کار» به یاد جان باختن بیش از ۵۰ کارگر و یتیم شدن ۱۰۵ فرزند کارگران در معدن طبس تأکید کرد: این حوادث نباید به فراموشی سپرده شود.
وی اضافه کرد: برنامه حوادث ناشی از کار که در این همایش به آن خواهیم پرداخت دو ویژگی متمایز دارد؛ اول اینکه به تدوین برنامه متناسب با هر شهر و استان منجر می شود و دوم اینکه با جلب مشارکت ذی نفعان (کارگران و کارفرمایان) خواهد بود.
وی هشدار داد: تمرکزگرایی و تصور مدیریت همهچیز از تهران، به توهم دانایی منجر شده است و توهم دانایی را باید کنار بگذاریم.
وی افزود: این نگاه مانع استفاده از تجربههای محلی در کاهش حوادث ناشی از کار میشود.
میدری ادامه داد: این رویکرد نه تنها کارایی سیاستهای ایمنی را کاهش میدهد، بلکه احتمال بروز حوادث شغلی را افزایش میدهد.
وزیر کار با گرامیداشت یاد جانباختگان حادثه معدن طبس گفت: آن حادثه دلخراش به از دست رفتن بیش از ۵۰ کارگر زحمتکش منجر شد و بر اساس آمار و اطلاعات موجود در این حادثه بیش از ۱۰۵ کودک پدر خود را از دست دادند. این حوادث تلخ باید همراه با درسهای بزرگ برای آینده باشد تا وزارت کار و شرکای اجتماعی بتوانند از جان کارگران حفاظت کنند.
انتقال اختیارات به استانها؛ سیاست دولت چهاردهم
وزیر کار با بیان اینکه یکی از اصول دولت چهاردهم انتقال اختیارات به شهرستانها و استانها است، افزود: شخص رئیسجمهور، برنامه تمرکززدایی و تفویض اختیارات را در همه امور بهعنوان یک اصل اعلام کرده است. این اصل نه تنها در حوزه تجارت مرزی و طرحهای عمرانی بلکه در برنامههای کاهش حوادث ناشی از کار نیز باید اجرایی شود.
میدری تمرکزگرایی در ساختار اداری ایران را یکی از بلایای ریشهدار دانست و گفت: هیچکس در تهران نمیتواند اشراف کامل به همه مسائل داشته باشد؛ نه در حوزه کار، نه در تجارت و نه در طرحهای عمرانی. چنین اشرافی وجود ندارد.
وی با اشاره به دانش تخصصی مناطق تصریح کرد: هیچ کارمند ستادی وزارتخانه به اندازه رئیس اداره کار طبس درباره معدن زغالسنگ آگاهی ندارد. همانطور که کار در بنادر را بهتر از هر کسی میتوان از کارکنان بندرعباس، بندر امام یا بندر انزلی پرسید.
میدری کار تأکید کرد: پذیرش این واقعیت که بپذیریم نمیدانیم، اوج دانایی است. اما سیستم اداری ما متأسفانه بر توهم دانایی در تهران بنا شده است. باید این توهم را کنار بگذاریم و از تجربههای سایر شهرها بهره ببریم.
مسئولیتپذیری در کنار تفویض اختیار
این مقام عالی وزارت ادامه داد: انتقال مسئولیت به استانها به معنای پذیرش بار سنگین مسئولیت از سوی آنها است نه صرفاً اعطای اختیارات. از تیرماه امسال استانها موظف شدند برنامههای کاهش حوادث ناشی از کار خود را تدوین کنند و این نشست فرصتی است تا با کمک تشکلهای کارگری و کارفرمایی این برنامهها نقد و ارزیابی شود.
میدری با تأکید بر اینکه وزارت کار بدون مشارکت کارگران و کارفرمایان قادر به حل مشکلات نیست، اظهار کرد: سیاستگذاری نوشتن بخشنامه نیست. سیاست زمانی معنا دارد که کارگر و کارفرما آن را پذیرفته باشند. هیچ انسانی چیزی را که در تدوینش مشارکت نکرده باشد، اجرا نمیکند.
وی با اشاره به نقش کارگران و کارفرمایان گفت: بازرس اداره کار نهایتاً هر ماه، یک بار میتواند در معدن حضور یابد، اما کارگر و کارفرما هر روز ۸ ساعت در محیط کار هستند. بنابراین درک کامل از شرایط تنها از طریق مشارکت آنها ممکن است.
مطالبهگری کافی نیست
وزیر کار ادامه داد: کارگران و کارفرمایان نباید کار خود را فقط مطالبهگری از دولت بدانند. آنها باید خود را صاحب دانش و راهحل بدانند. اگر صرفاً فهرستی از مشکلات مانند پایین بودن دستمزد، حوادث زیاد یا نبود امنیت شغلی مطرح شود و محدودیتهای دولت نادیده گرفته شود، هیچ مشکلی حل نمیشود. همیاری و همکاری اجتماعی است که میتواند گرهها را باز کند.
میدری با اشاره به عملکرد دولت چهاردهم در جذب ۷۰۰ بازرس جدید کار و افزایش ۱۰ درصدی کارکنان وزارتخانه تصریح کرد: این اقدام درخشان است، اما مشکل اصلی ما را حل نمیکند. راهحل واقعی در تکیه بر ظرفیت محلی و مشارکت کارگران و کارفرمایان است.
وی افزود: وزارت کار از ابتدای قرن بیستم بر اصل سهجانبهگرایی استوار بوده است. هر کسی که فکر میکند میتواند سیاستها را از تهران دیکته کند، نه تنها از منابع کشور بیخبر است بلکه با واقعیت وزارت کار در دنیا آشنایی ندارد.
وزیر کار تأکید کرد: این گردهمایی به یادآورنده فداکاریهای دوران دفاع مقدس است و یک تذکر است. نباید اجازه داد که قصور یا اشتباه امروز، منجر به یتیم شدن فرزندان کشور شود.
