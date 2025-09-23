به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نصیری، نماینده مجلس شورای اسلامی در آستانه سالروز وقوع حادثه تلخ معدن طبس در تشریح جزئیات روند پیگیری‌های صورت گرفته برای حمایت از کارگران این معدن و سایر معادن زغال سنگ کشور و مطالبات خانواده جان‌باختگان این حادثه، گفت: ما در این زمینه یک سال بسیار سختی را پشت سر گذاشتیم چراکه این حادثه تلخ و دردناکی بود که در شهرستان طبس اتفاق افتاد بنابراین در این مدت به طور مستمر با خانواده متوفیان این حادثه ارتباط داشتیم و مطالباتشان را پیگیری کردیم.

نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان، بشرویه و عشق‌آباد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: کارگران عزیزی که در این حادثه جان خود را از دست دادند از زحمتکش‌ترین افراد جامعه کشور بودند و در حوزه‌های مختلف مشکلات بسیار اساسی داشتند.

وی تصریح کرد: بعد از وقوع حادثه اولین اقدامی که به عنوان خادم مردم و نماینده این منطقه انجام دادیم، این بود که مسئولان کشوری مربوطه اعم از وزرا و سران قوا را جهت بازدید به منطقه دعوت کردیم تا مشکلات ایجاد شده در مرحله اول به صورت مبنایی حل و به وضعیت خانواده متوفیان رسیدگی شود تا در آینده با مشکلات جدی مواجه نشوند که بخش اعظمی از مشکلات مطرح شده در طول یکسال گذشته توسط مسئولان مربوطه رفع شد.

نصیری درباره سالگرد حادثه معدن معدن‌جوی طبس اظهار کرد: در اینجا از سران قوا به ویژه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی تشکر می‌کنم که دست به دست هم دادند تا در این زمینه به بهترین شکل خدمات‌رسانی شود. در اولین گام برای خانواده متوفیان که در نقاط مختلف این منطقه سکونت داشتند به دستور وزیر راه و شهرسازی ظرف مدت ۴۰ روز پس از وقوع این حادثه مسکن خریداری شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نسبت به تجهیز آنها اقدام کرد و این اولین بار بود که بعد از وقوع حادثه معدن به سرعت به این حوزه ورود شد چرا که معدن زغال سنگ از پرحادثه‌ترین معادن دنیا است. همچنین برای برقراری حقوق و تأمین امور رفاهی آنها اقدامات جدی از سوی مسئولان مربوطه انجام شد، هرچند این اقدامات جای خالی عزیزانی که در این حادثه جان خود را از دست دادند پر نخواهد کرد اما تلاش کردیم و با پیگیری مستمری که از طریق کمیسیون‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه داشتیم در نهایت اقدامات لازم برای حمایت از این خانواده‌ها انجام شد.

وی یادآور شد: ما همچنین برای حمایت از کارگران معادن زغال سنگ نیز اقداماتی را انجام دادیم چرا که معادن زغال سنگ از معادن خاص دنیا هستند تا جایی که در برخی کشورها وزارتخانه‌ای تحت عنوان زغال سنگ داریم. با توجه به اینکه قانون خاصی پیرامون این موضوع در کشور نداشتیم از طریق کمیسیون صنایع و معادن مجلس و در تعامل با معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت طرحی را برای تصویب قانون جامع زغال سنگ ارائه دادیم که تأمین ایمنی و حمایت از کارگران فعال در این معادن در آن لحاظ شد. این طرح طی جلسات متعددی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به تصویب رسید و جهت بررسی در دستورکار صحن مجلس قرار گرفت.

وی افزود: در اینجا از هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درخواست می‌کنم با توجه به اینکه در آستانه برگزاری سالروز وقوع حادثه معدن طبس قرار داریم روند بررسی این طرح در صحن را تسریع کنند که قطعاً تصویب این قانون گام بلندی در جهت حمایت از کارگران این معادن خواهد بود چرا که در این طرح ضریب سختی کار در معادن زغال سنگ ارتقا یافته است که کارگران این بخش بتوانند زودتر بازنشسته شوند به این دلیل که کارگرانی که در تونل‌ها فعالیت می‌کنند قادر نخواهند بود که بیشتر از ۱۰ سال در عمق ۷۰۰ متری زمین فعالیت کنند. از سوی دیگر تأمین ایمنی و تجهیزات مورد نیاز معادن زغال سنگ از دیگر مواردی بود که در این طرح لحاظ شده است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، خاطرنشان کرد: یکی از مشکلاتی که در نشست اخیر پیرامون سالروز وقوع این حادثه مطرح شد، این بود که وضعیت ذوب آهن اصفهان باید توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشخص شود چراکه متأسفانه بیش از ۳ همت فقط معادن ذغال سنگ ما از این مجموعه طلبکار هستند و در صورتی که این رویه تداوم یابد مجدد به دلیل نبود نقدینگی جهت تأمین تجهیزات لازم برای ایمنی این معادن با مشکل جدی مواجه خواهیم شد. ذوب آهن اصفهان بر اساس معادن زغال سنگ کشور بنا شده است اما مطالبات آنها را پرداخت نمی‌کند که مشکلات اساسی برای آنها ایجاد کرده است.

وی افزود: هم‌اکنون هم از طریق قوه قضائیه، هم مجلس به ویژه کمیسیون اصل ۹۰ در حال پیگیری این موضوع هستیم تا از تکرار این گونه حوادث تلخ که ریشه در کمبود نقدینگی معادن زغال سنگ دارد، جلوگیری کنیم.

نصیری گفت: ما این هفته نشستی نیز با وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتیم و مشکلات این معادن را مورد بررسی قرار دادیم ضمن اینکه اقدامات مطلوبی در هفته گذشته در جهت حمایت از کارگران معادن زغال سنگ انجام شد کمااینکه مجهزترین بیمارستان امدادی در معادن زغال سنگ این منطقه را افتتاح کردیم، همچنین به دنبال پیگیری‌های صورت گرفته برای رفع مشکلات جاده این معادن، در نهایت روز گذشته اجرای پروژه راه‌سازی در این محدوده آغاز شد.