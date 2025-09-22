  1. اقتصاد
  2. کار و تعاون
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۵۷

نماینده مجلس: الگوی مشارکتی بهترین گزینه برای تأمین مسکن کارگری است

نماینده مجلس: الگوی مشارکتی بهترین گزینه برای تأمین مسکن کارگری است

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس ضمن هشدار درباره ناکارآمدی مدل فعلی ساخت مسکن طرح نهضت ملی مسکن برای کارگران گفت: با هزینه‌های سنگین اجرای این طرح برای کارگران عملاً سخت و غیرقابل تحقق است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد منان رئیسی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اهمیت مسکن کارگری گفت: بسیاری از کارگران در دهک‌های متوسط یا ضعیف جامعه قرار دارند و همچنان مستأجر هستند، بنابراین برنامه‌ریزی دولت برای تأمین مسکن این قشر اقدامی ضروری و مؤثر خواهد بود.

این نماینده خانه ملت با انتقاد از شیوه کنونی ساخت و ساز در قالب طرح نهضت ملی مسکن، افزود: قیمت تمام‌شده هر واحد مسکونی در این طرح حدود دو میلیارد تومان بوده در حالی که بانک‌ها تنها ۵۵۰ تا ۶۵۰ میلیون تومان وام پرداخت می‌کنند و حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان باید توسط متقاضی تأمین شود. طبیعی است کارگران چنین توان مالی ندارند و در نهایت یا از طرح خارج می‌شوند یا مجبور به فروش امتیاز خود خواهند شد.

وی تصریح کرد: راهکار جایگزین، حرکت دولت به سمت الگوهایی که پروژه‌ها را در حداقل زمان ممکن به بهره‌برداری رسانده تا مشمول تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی کشور نشوند و تجربه نشان داده، استفاده از الگوهای تک‌طبقه و مشارکتی می‌تواند پروژه‌ها را با مشارکت مردم، در مدت کمتر از یک سال به بهره‌برداری برساند؛ همان‌گونه که در یزد، بیرجند و طبس اجرا شد.

وی ادامه داد: در مدل مذکور، پس از تکمیل سفت‌کاری و نما، کارگران می‌توانند بخش‌های باقی‌مانده مانند تأسیسات و نازک‌کاری را خودشان انجام دهند. این روش علاوه بر کاهش هزینه و زمان، امکان جلب مشارکت اجتماعی را نیز بیشتر می‌کند.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس بر لزوم دقت در جایابی پروژه‌های مسکن کارگری تأکید کرد و گفت: پروژه‌ها باید نزدیک محل کار کارگران باشد تا هزینه ارفت و آمد کاهش یابد. به‌عنوان نمونه، در قم جایابی اشتباه باعث شد کارگران شهرک‌های صنعتی شکوهی و محمودآباد مجبور شوند روزانه مسافت طولانی از پردیسان تا شمال شهر و سپس ۲۰ کیلومتر دیگر در مسیر تهران را طی کنند. این شرایط هزینه و زمان زیادی را به کارگران تحمیل می‌کند. بنابراین وزارت راه و شهرسازی باید دقت کند تا زمین‌های اختصاص یافته برای مسکن کارگری متناسب با محل اشتغال آنان باشد.

کد خبر 6597659

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها