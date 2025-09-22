نماینده مجلس: الگوی مشارکتی بهترین گزینه برای تأمین مسکن کارگری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد منان رئیسی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اهمیت مسکن کارگری گفت: بسیاری از کارگران در دهکهای متوسط یا ضعیف جامعه قرار دارند و همچنان مستأجر هستند، بنابراین برنامهریزی دولت برای تأمین مسکن این قشر اقدامی ضروری و مؤثر خواهد بود.
این نماینده خانه ملت با انتقاد از شیوه کنونی ساخت و ساز در قالب طرح نهضت ملی مسکن، افزود: قیمت تمامشده هر واحد مسکونی در این طرح حدود دو میلیارد تومان بوده در حالی که بانکها تنها ۵۵۰ تا ۶۵۰ میلیون تومان وام پرداخت میکنند و حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان باید توسط متقاضی تأمین شود. طبیعی است کارگران چنین توان مالی ندارند و در نهایت یا از طرح خارج میشوند یا مجبور به فروش امتیاز خود خواهند شد.
وی تصریح کرد: راهکار جایگزین، حرکت دولت به سمت الگوهایی که پروژهها را در حداقل زمان ممکن به بهرهبرداری رسانده تا مشمول تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی کشور نشوند و تجربه نشان داده، استفاده از الگوهای تکطبقه و مشارکتی میتواند پروژهها را با مشارکت مردم، در مدت کمتر از یک سال به بهرهبرداری برساند؛ همانگونه که در یزد، بیرجند و طبس اجرا شد.
وی ادامه داد: در مدل مذکور، پس از تکمیل سفتکاری و نما، کارگران میتوانند بخشهای باقیمانده مانند تأسیسات و نازککاری را خودشان انجام دهند. این روش علاوه بر کاهش هزینه و زمان، امکان جلب مشارکت اجتماعی را نیز بیشتر میکند.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس بر لزوم دقت در جایابی پروژههای مسکن کارگری تأکید کرد و گفت: پروژهها باید نزدیک محل کار کارگران باشد تا هزینه ارفت و آمد کاهش یابد. بهعنوان نمونه، در قم جایابی اشتباه باعث شد کارگران شهرکهای صنعتی شکوهی و محمودآباد مجبور شوند روزانه مسافت طولانی از پردیسان تا شمال شهر و سپس ۲۰ کیلومتر دیگر در مسیر تهران را طی کنند. این شرایط هزینه و زمان زیادی را به کارگران تحمیل میکند. بنابراین وزارت راه و شهرسازی باید دقت کند تا زمینهای اختصاص یافته برای مسکن کارگری متناسب با محل اشتغال آنان باشد.
نظر شما