کمبود معلم در بهاباد به کمک‌ بازنشستگان جبران‌ شد

علیرضا تیموری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از آمادگی کامل این اداره برای بازگشایی مدارس خبر داد و اظهار کرد: تاکنون ۴۲۰۰ دانش‌آموز در ۵۵ آموزشگاه شهرستان ثبت‌نام کرده‌اند که این آمار نشان‌دهنده اعتماد خانواده‌ها به نظام آموزشی منطقه است.

مدیر آموزش و پرورش بهاباد گفت: همچنین توزیع ۴۲۲۰ جلد کتاب در سطح مدارس انجام شده تا دانش‌آموزان بدون دغدغه منابع درسی، سال تحصیلی خود را آغاز کنند.

وی با اشاره به تأمین نیروهای انسانی مورد نیاز گفت: خوشبختانه هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد و با همکاری معلمان بازنشسته در قالب حق‌التدریس، تمام کلاس‌ها با حضور دبیران مجرب و متعهد تشکیل خواهد شد.

مدیر آموزش و پرورش بهاباد همچنین به بازسازی و تجهیز مدارس اشاره کرد و افزود: زیرساخت‌ها به‌طور کامل آماده‌سازی شده و تمامی آموزشگاه‌ها در فضایی ایمن و مطلوب میزبان دانش‌آموزان خواهند بود.

تیموری در ادامه با تشریح برنامه‌های آغازین سال تحصیلی، از برگزاری جشن‌ها و آئین‌های متنوع خبر داد و گفت: جشن شکوفه‌ها در ۳۰ شهریور، جشن جوانه‌ها در ۳۱ شهریور و جشن مهر و مقاومت در اول مهر از جمله برنامه‌های محوری است.

وی ادامه داد: همچنین نخستین نماز جماعت سال تحصیلی به صورت نمادین در آموزشگاه شهید زینلی اقامه خواهد شد.

وی افزود: برگزاری جشن مهر و مهارت، جشن مهر و مهرورزی در آموزشگاه طلوع، زنگ مهر و مشارکت در مدارس غیردولتی، حضور دانش‌آموزان در نماز جمعه، زنگ بیداری با محوریت دستاوردهای جنگ ۱۲ روزه، جشن عاطفه‌ها، اجرای سرود همگانی «به رسم مهر»، زنگ مهر اولیا و جشن غنچه‌ها از دیگر برنامه‌هایی است که با هدف ایجاد نشاط و تقویت روحیه مشارکت در دانش‌آموزان تدارک دیده شده است.

مدیر آموزش و پرورش بهاباد همچنین به هماهنگی‌های صورت گرفته با پلیس راهور اشاره کرد و گفت: برای تأمین نظم و امنیت در محدوده مدارس، تدابیر لازم اتخاذ شده تا خانواده‌ها با آرامش خاطر فرزندان خود را به مدرسه بسپارند.