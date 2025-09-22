  1. ورزش
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۵۳

خسروپناه: جودو در صف نخست اعتلای هویت ایرانی قرار دارد

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اهمیت جایگاه ورزش در اعتلای فرهنگ و هویت ملی، از حمایت همه‌جانبه این شورا از فدراسیون جودو و ورزشکاران آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که از فدراسیون جودو بازدید کرد، در جمع مسئولان این فدراسیون گفت: حوزه ورزش برای شورای عالی انقلاب فرهنگی جایگاهی ویژه دارد و فدراسیون جودو و رشته جودو از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند. ما همه‌جانبه از این ورزش اصیل و قهرمانان آن حمایت می‌کنیم.

وی با اشاره به نقش ورزش در تقویت هویت ایرانی و اسلامی جوانان افزود: باید حق ورزش بیش از پیش ادا شود. اگر جوانان با ورزش آمیخته شوند، هویت ایرانی آن‌ها تقویت و مستحکم خواهد شد.

رئیس شورا همچنین جودو را از همراه‌ترین رشته‌های ورزشی با ارزش‌های نظام دانست و گفت: این رشته همواره پای کار نظام بوده و در رأس آن قهرمان ملی آرش میراسماعیلی، که شایستگی‌ها و وفاداری‌اش به میهن بارها اثبات شده است.

