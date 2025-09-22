خسروپناه: جودو در صف نخست اعتلای هویت ایرانی قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که از فدراسیون جودو بازدید کرد، در جمع مسئولان این فدراسیون گفت: حوزه ورزش برای شورای عالی انقلاب فرهنگی جایگاهی ویژه دارد و فدراسیون جودو و رشته جودو از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند. ما همهجانبه از این ورزش اصیل و قهرمانان آن حمایت میکنیم.
وی با اشاره به نقش ورزش در تقویت هویت ایرانی و اسلامی جوانان افزود: باید حق ورزش بیش از پیش ادا شود. اگر جوانان با ورزش آمیخته شوند، هویت ایرانی آنها تقویت و مستحکم خواهد شد.
رئیس شورا همچنین جودو را از همراهترین رشتههای ورزشی با ارزشهای نظام دانست و گفت: این رشته همواره پای کار نظام بوده و در رأس آن قهرمان ملی آرش میراسماعیلی، که شایستگیها و وفاداریاش به میهن بارها اثبات شده است.
نظر شما