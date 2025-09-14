پایان کار جوانان جودو ایران در مسابقات قهرمانی آسیا با تنها یک مدال

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جودو قهرمانی جوانان آسیا به مدت دو روز به میزبانی اندونزی در جاکارتا و با حضور جودوکاران ۲۰ کشور برگزار شد که تیم کشورمان با یک مدال نقره به کار خود پایان داد.

محمدمهدی علمی نماینده وزن ۱۰۰- کیلوگرم کشورمان تنها مدال ایران را در رقابت‌های جوانان آسیا به خود اختصاص داد. وی کار خود را با پبروزی برابر «اوساما» از عربستان آغاز کرد و سپس با برتری مقابل «راخولیوا» از هند به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. علمی در ادامه «نورتازا» از قزاقستان را از پیش رو برداشت و به فینال راه یافت. نماینده کشورمان در مبارزه پایانی «زوریف» از ازبکستان را پیش روداشت که در نهایت با واگذاری نتیجه به نشان نقره دست یافت.

متین یعقوب‌کیش در وزن ۸۱- کیلوگرم در دور نخست نتیجه را به «بکتمیشوف» از قرقیزستان واگذار کرد و حذف شد. امیرعباس چوپان در وزن ۹۰- کیلوگرم بعد از یک دور استراحت برابر «آنخبایار» از مغولستان صاحب برتری شد و در مرحله نیمه نهایی و پیکار با «راکوف» از قزاقستان نتیجه را واگذار کرد و به دیدار رده بندی راه یافت. وی برای کسب مدال برنز به دیدار «ملیسوف» از قرقیزستان رفت و با واگذاری نتیجه به رقیب از دست یابی به مدال بازماند.

امیر حسین نظری دیگر نماینده ایران در این وزن پس از برتری مقابل «سعود الحجری» از عربستان، به «جائه مین چوی» از کره جنوبی و «ملیسوف» از قرقیزستان باخت و حذف شد. علیرضا نیک‌سرشت هم دومین جودوکار ایران در وزن ۱۰۰- کیلوگرم بود که بعد از یک دور استراحت، نتیجه را به «پولتوشف» از قرقیزستان واگذار کرد. وی در گروه شانس مجدد با برتری مقابل «جان هی» از مالزی و «کیونگ مین» از کره جنوبی به دیدار رده بندی رفت و در این مبارزه برابر «نورتازا» از قزاقستان باخت و حذف شد.

علی اصغر ملک زاده در وزن ۱۰۰+ کیلوگرم در مبارزه نخست «ویجاریان» از هند را شکست داد و سپس به «رافیکوف» از ازبکستان باخت. وی در جدول شانس مجدد «هسینگ چن» از چین تایپه را از پیش رو برداشت و در ادامه مقابل «سلطان بایباریس» از قزاقستان باخت. محمد پوریا بنائیان دیگر جودوکار این وزن همان دور نخست نتیجه را به «گانتولگا» از مغولستان واگذار کرد و وداع زودهنگامی با جدول مسابقات داشت.