حریفان آسیایی جوانان جودو مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های جودو قهرمانی نوجوانان آسیا طی روزهای ۲۲ و ۲۳ شهریورماه با حضور ۱۹۸ جودوکار از ۲۱ کشور به میزبانی اندونزی در جاکارتا برگزار خواهد شد. مراسم قرعه کشی این رقابت‌ها برگزار و اعضای تیم کشورمان رقبای خود را شناختند.

هانیه عباس‌زاده در وزن ۵۷- کیلوگرم بعد از یک دور استراحت با «مامانووا» از ازبکستان پیکار می‌کند. مهشید صفری نماینده ۶۳- کیلوگرم کشورمان نیز دور نخست استراحت دارد و سپس با «چی وو» از چین تایپه مبارزه خواهد کرد.

حسین بخشی در ۷۳- کیلوگرم ابتدا با «مینگ تسانگ» از هنگ کنگ پیکار می‌کند و در صورت برتری به دیدار «یرنار کنیسکان» از قزاقستان می‌رود. امیرحسین ولی‌زاده دیگر جودوکار ایران در این وزن «دونگ فان» از ویتنام را پیش رو دارد و در ادامه با «کومار گولیا» از هند پیکار می‌کند.

متین یعقوب‌کیش در وزن ۸۱- کیلوگرم ابتدا با «بکتمیشوف» از قرقیزستان مبارزه می‌کند و در ادامه به دیدار «ساپارگالی» از قزاقستان خواهد رفت.

امیرعباس چوپان در وزن ۹۰- کیلوگرم بعد از یک دور استراحت برنده هند و مغولستان را پیش رو دارد. امیر حسین نظری دیگر نماینده ایران در این وزن ابتدا به دیدار «سعود الحجری» از عربستان می‌رود.

علیرضا نیک‌سرشت در وزن ۱۰۰- کیلوگرم بعد از یک دور استراحت با قرقیزستان و مالزی مبارزه می‌کند. محمدمهدی علمی هم در همین وزن ابتدا با «اوساما» از عربستان پیکار می‌کند و سپس به مصاف «راخولیوا» از هند می‌رود.

علی اصغر ملک زاده در وزن ۱۰۰+ کیلوگرم ابتدا با «ویجاریان» از هند پیکار می‌کند و سپس «رافیکوف» از ازبکستان را پیش رو دارد. محمد پوریا بنائیان دیگر جودوکار این وزن دور نخست «گانتولگا» از مغولستان را پیش رو دارد و در ادامه به دیدار «مین جون کیم» از هند می‌رود.

فردا شنبه ۲۲ شهریورماه در روز نخست، هانیه عباس زاده، مهشید صفری، حسین بخشی و امیر حسین ولی زاده از تیم کشورمان به مصاف حریفان خود می‌روند.