دست خالی جودوکاران جوان در روز نخست مسابقات قهرمانی آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جودو قهرمانی جوانان آسیا صبح امروز (شنبه 22 شهریور) با حضور ۱۹۸ جودوکار از ۲۰ کشور به میزبانی اندونزی در جاکارتا آغاز شد. در روز نخست این مسابقات تیم کشورمان ۵ نماینده داشت که همگی با شکست مقابل رقبای خود از دست یابی به مدال بازماندند.

هانیه عباس‌زاده در وزن ۵۷- کیلوگرم بعد از یک دور استراحت، با دو باخت متوالی به «مامانووا» از ازبکستان و «چی یونگ سون» از کره جنوبی باخت و از دور رقابت‌ها کنار رفت. در وزن ۶۳- کیلوگرم تیم کشورمان دو نماینده داشت. مهشید صفری دور نخست را با قرعه استراحت پشت سر گذاشت و سپس نتیجه را به «من ماک» از هنگ کنگ واگذار کرد و حذف شد.

سمیرا خاک خواه دیگر نماینده کشورمان در همین وزن که روز جمعه در رده نوجوانان نایب قهرمان آسیا شده بود، امروز در رده جوانان هم به روی تاتامی رفت. وی دور نخست استراحت داشت و در ادامه «چی وو» از چین تایپه را شکست داد و سپس در پیکار با «کوچکونبایا» از قرقیزستان بازنده تاتامی را ترک کرد و در جدول شانس مجدد هم در پیکار با «جئون یانگ» از کره جنوبی با ضربه فنی باخت و از دور رقابت‌ها کنار رفت.



حسین بخشی در ۷۳- کیلوگرم ابتدا «مینگ تسانگ» از هنگ کنگ را پشت سر گذاشت و در ادامه برابر «یرنار کنیسکان» از قزاقستان نتیجه را واگذار کرد و در گروه شانس مجدد ابتدا برابر «مونخباتار» از مغولستان صاحب برتری شد و در ادامه برابر «معرواف» از ازبکستان باخت و حذف شد.



امیرحسین ولی‌زاده دیگر جودوکار ایران در این وزن ابتدا «دونگ فان» از ویتنام را از پیش رو برداشت و سپس برابر «کومار گولیا» از هند پیروز شد. او در ادامه با برتری در پیکار با «باکریدینوف» از قرقیزستان راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله نتیجه را به «یانگ مین» از کره جنوبی واگذار کرد و در مبارزه رده بندی در پیکار با «معرواف» از ازبکستان باخت و از رسیدن به مدال بازماند.

در روز پایانی این مسابقات فردا یکشنبه امیرعباس چوپان و امیر حسین نظری در وزن ۹۰- کیلوگرم، علیرضا نیک‌سرشت و محمدمهدی علمی در وزن ۱۰۰- کیلوگرم و علی اصغر ملک زاده و محمد پوریا بنائیان در وزن ۱۰۰+ کیلوگرم به مصاف حریفان خود می‌روند.