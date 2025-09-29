درخشش نونهالان جودو ایران در ارمنستان با ۵ مدال طلا، نقره و برنز

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات بینالمللی جودو ارمنستان که یکی از رویدادهای معتبر رده سنی این رشته است، با حضور ۴۰۵ ورزشکار به میزبانی ارمنستان برگزار شد و در پایان تیم نونهالان ایران به ۵ مدال طلا، نقره و برنز دست پیدا کرد.
در وزن ۳۰- کیلوگرم سامان نجفزاده به مدال برنز رسید. در وزن ۳۴- کیلوگرم علیاصغر جعفری توانست با پیروزیهای متوالی تا فینال پیش برود اما موفق به کسب مدال طلا نشد و مدال نقره را از آن خود کرد.
در رقابتهای وزن ۳۸- کیلوگرم نمایش درخشان محمدحسین ایزانلو نگاهها را به خود جلب کرد. او با ارائه تکنیکهای متنوع و اعتمادبهنفس بالا توانست رقبای خود را یکی پس از دیگری شکست دهد و بر سکوی نخست بایستد و مدال طلا را برای ایران به ارمغان بیاورد. در این وزن امیرحسام وفایی دیگر نماینده کشورمان به مدال نقره رسید.
در وزن ۵۵- کیلوگرم ابوالفضل قرباننژاد نیز برای رسیدن به فینال نتوانست از پس حریف خود بربیاید اما در دیدار رده بندی با اقتدار به پیروزی رسید و عنوان سوم و مدال برنز را از آن خود کرد.
