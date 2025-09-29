  1. ورزش
درخشش نونهالان جودو ایران در ارمنستان با ۵ مدال طلا، نقره و برنز

تیم جودو نونهالان ایران در رقابت های بین المللی ارمنستان به یک مدال طلا، دو نقره و دو مدال برنز دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات بین‌المللی جودو ارمنستان که یکی از رویدادهای معتبر رده سنی این رشته است، با حضور ۴۰۵ ورزشکار به میزبانی ارمنستان برگزار شد و در پایان تیم نونهالان ایران به ۵ مدال طلا، نقره و برنز دست پیدا کرد.

در وزن ۳۰- کیلوگرم سامان نجف‌زاده به مدال برنز رسید. در وزن ۳۴- کیلوگرم علی‌اصغر جعفری توانست با پیروزی‌های متوالی تا فینال پیش برود اما موفق به کسب مدال طلا نشد و مدال نقره را از آن خود کرد.

در رقابت‌های وزن ۳۸- کیلوگرم نمایش درخشان محمدحسین ایزانلو نگاه‌ها را به خود جلب کرد. او با ارائه تکنیک‌های متنوع و اعتمادبه‌نفس بالا توانست رقبای خود را یکی پس از دیگری شکست دهد و بر سکوی نخست بایستد و مدال طلا را برای ایران به ارمغان بیاورد. در این وزن امیرحسام وفایی دیگر نماینده کشورمان به مدال نقره رسید.

در وزن ۵۵- کیلوگرم ابوالفضل قربان‌نژاد نیز برای رسیدن به فینال نتوانست از پس حریف خود بربیاید اما در دیدار رده بندی با اقتدار به پیروزی رسید و عنوان سوم و مدال برنز را از آن خود کرد.

