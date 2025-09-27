  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۴۴

ترکیب تیم کاتا اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان اعلام شد

ترکیب تیم کاتا اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان اعلام شد

  فدراسیون جودو ترکیب نهایی تیم ملی کاتا آقایان را برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ پاریس اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون جودو، پس از برگزاری مسابقات قهرمانی کشور کاتا در مردادماه سال جاری به میزبانی شهر گرگان و انتخاب نفرات برتر، دعوت‌شدگان در دو مرحله اردوی آماده‌سازی حضور یافتند.

مسابقات جهانی کاتا از تاریخ ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۴ در پاریس آغاز خواهد شد و کاتاروهای کشورمان پس از پشت سر گذاشتن اردوهای متوالی و برنامه‌های فشرده، با آمادگی مطلوب راهی این رقابت‌ها خواهند شد. هدایت تیم ملی کاتا آقایان بر عهده محمدعلی نودهی است.

ترکیب تیم ملی کاتا ایران در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ پاریس:

ناگه نوکاتا زیر ۲۱ سال: علی صادقیان – محمدمهدی صادقیان
ناگه نوکاتا بالای ۲۱ سال: فتح‌الله فریدی وثوق – حمیدرضا کریمی ناصر
کودوکان گوشین جوتسو: محمدحسن سالاری – محمدرضا صحرایی
کیمه نو کاتا: عبدالوهاب بردی – یاشار روح‌الله‌زاده
کاتامه نوکاتا: رضا روحانی – رضا صفی

کد خبر 6603741

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها