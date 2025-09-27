ترکیب تیم کاتا اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون جودو، پس از برگزاری مسابقات قهرمانی کشور کاتا در مردادماه سال جاری به میزبانی شهر گرگان و انتخاب نفرات برتر، دعوتشدگان در دو مرحله اردوی آمادهسازی حضور یافتند.
مسابقات جهانی کاتا از تاریخ ۱۷ آبانماه ۱۴۰۴ در پاریس آغاز خواهد شد و کاتاروهای کشورمان پس از پشت سر گذاشتن اردوهای متوالی و برنامههای فشرده، با آمادگی مطلوب راهی این رقابتها خواهند شد. هدایت تیم ملی کاتا آقایان بر عهده محمدعلی نودهی است.
ترکیب تیم ملی کاتا ایران در رقابتهای جهانی ۲۰۲۵ پاریس:
ناگه نوکاتا زیر ۲۱ سال: علی صادقیان – محمدمهدی صادقیان
ناگه نوکاتا بالای ۲۱ سال: فتحالله فریدی وثوق – حمیدرضا کریمی ناصر
کودوکان گوشین جوتسو: محمدحسن سالاری – محمدرضا صحرایی
کیمه نو کاتا: عبدالوهاب بردی – یاشار روحاللهزاده
کاتامه نوکاتا: رضا روحانی – رضا صفی
