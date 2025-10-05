ترکیب تیم جودو ایران برای حضور در بازی های اسلامی مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون جودو، نشست هماهنگی آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو به همراه رشاد ممدوف سرمربی تیم های ملی ایران با مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک و محمد تابع سرپرست کاروان ورزش ایران در بازیهای کشورهای اسلامی به منظور حضور کیفی تیم های ملی جودو در این بازی ها برگزار شد.

در این نشست و با تاکید رشاد ممدوف مبنی بر اعزام کیفی ملی پوشان، مقرر شد تیم های ملی جودو آقایان و بانوان ایران با ۵ جودوکار در ششمین دوره بازی های همبستگی کشورهای اسلامی حضور داشته باشند.

با وجود این که براساس رنکینگ در نظر گرفته شده جودو ایران می تواند با نفرات بیشتری راهی عربستان شود اما رشاد ممدوف تاکید دارد ملی پوشانی به این دوره از بازیها اعزام شوند که شانس کسب مدال هستند.

بر این اساس، ابوالفضل محمودی در وزن ۶۶-، الیاس پرهیزگار در وزن ۸۱ -، امیرعباس چوپان در وزن ۹۰ - منفی، سیمرا خاک خواه در وزن ۵۷ - و مریم بربط در وزن ۷۰ - ترکیب تیم های ملی آقایان و بانوان ایران برای حضور در ششمین دوره بازی های همبستگی کشورهای اسلامی را تشکیل خواهند داد.

مریم بربط همچنین به عنوان یکی از پرچمداران کاروان ورزش ایران در این دوره از بازی ها انتخاب شده است.