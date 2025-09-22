قیمت عمده میوه و سبزیجات در هفته جاری تعیین شد+جدول

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت عمده و هفتگی محصولات کشاورزی (میوه، سبزیجات و صیفی‌جات) از ۳۱ شهریور تا ۶ مهر ۱۴۰۴ از سوی میدان بزرگ میوه و تره‌بار تهران اعلام شد.

بازار میوه

قیمت انواع میوه‌های تولید داخل در میوه فروشی‌های مناطق مرکزی رو به پایین شهر نشان می‌دهد؛

هر کیلو گرم انار ۹۹.۸۰۰ تا ۱۲۸، انگور ۷۹ تا ۲۲۸، انجیر سیاه ۱۱۰ تا ۱۹۸، آلو شابلون ۱۰۴ تا ۱۵۹، به ۱۳۵ تا ۱۷۹، پرتقال جنوب ۱۷۹، زالزالک ۱۵۰، زغال اخته ۱۷۰ تا ۲۹۸، سیب زرد ۹۹.۸۰۰ تا ۱۱۸، سیب قرمز ۱۲۹ تا ۱۷۹، سیب گلاب ۸۵ تا ۱۲۰، سیب سبز ۱۴۸، شلیل ۱۱۰ تا ۱۸۹، شلیل شبرنگ ۱۶۹ تا ۱۹۸، گلابی ۱۵۰ تا ۲۴۹، لیمو شیرین ۱۴۸، نارنگی ۵۰ تا ۱۳۸، هلو ۱۰۵ تا ۱۵۸ و هلو انجیری ۱۵۸ تا ۱۷۹ هزار تومان در این بازار به فروش می‌رسد.

در بازار میوه‌های آبدار هر کیلو گرم هندوانه ۲۷ تا ۳۰، خربزه ۳۹ تا ۶۴.۸۰۰، جانا ۳۵ و طالبی ۳۹ تا ۵۹.۸۰۰ تومان است.

همچنین هر کیلو گرم گردو تازه ۱۴۹، بادام ۳۰۰ و پسته ۴۸۹ تا ۵۷۰ هزار تومان در حال عرضه است.

در بازار میوه‌های وارداتی هر کیلو گرم موز ۱۴۸ تا ۱۷۹، انبه ۲۹۸ تا ۳۴۹ و آناناس ۲۶۸ هزار تومان به فروش می‌رسد.

بازار سبزیجات

قیمت انواع سبزیجات تولید داخل در میوه فروشی‌های مناطق مرکزی رو به پایین شهر نشان می‌دهد؛

هر کیلو گرم بادمجان ۳۴.۸۰۰ تا ۴۴.۸۰۰، بامیه ۱۲۰، خیار ۵۴ تا ۷۹، ذرت ۶۸، ذرت ریز ۷۵، سیر تازه ۱۹۰ تا ۲۲۰، شلغم ۵۰، قارچ فله‌ای ۱۹۰ تا ۲۵۰، کاهو رسمی ۶۸، کاهو سالادی (پیچ) ۴۹.۸۰۰ تا ۸۴.۸۰۰، کدو ۵۸ تا ۵۹، کدو حلوایی ۳۹.۸۰۰، کرفس ۳۰ تا ۳۹.۸۰۰، کلم سفید ۳۴.۸۰۰، کلم قرمز ۵۹.۸۰۰، کمپوزه ۸۵، گوجه‌فرنگی ۲۸.۸۰۰ تا ۳۲، لوبیا سبز ۹۸، لیمو ترش ۱۷۸، فلفل ۱۰۰، فلفل دلمه سبز ۶۸، فلفل دلمه رنگی ۶۸، فلفل ۱۴۰، هویج ۳۴.۸۰۰ تا ۳۹.۸۰۰ تومان تعیین قیمت شده‌اند.

سیب‌زمینی در این بازار هر کیلو گرم ۲۵ تا ۳۳.۸۰۰، پیاز سفید ۱۸ تا ۲۹.۸۰۰ و پیاز زرد ۲۹.۸۰۰ و پیاز قرمز ۲۸ تا ۳۴.۸۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

گفتنی است هر بسته گوجه گیلاسی ۶۹.۸۰۰ تا ۸۹ هزار تومان قیمت گذاری شده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، اختلاف قیمت میوه و سبزیجات هنگام خرید از میادین و بازارهای میوه و تره بار نسبت به میوه‌فروشی‌های سطح شهر به ترتیب ۳۸ درصد و ۲۷ درصد است.

در ادامه، جدول قیمت عمده میوه و سبزیجات قابل مشاهده است.