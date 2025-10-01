  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۹

هر کیلو گرم کاهو در بازار سبزیجات ۵۹ تا ۹۰ هزار تومان به فروش می‌رسد

رصد بازار میوه، سبزیجات و صیفی‌جات در هفته منتهی به ۹ مهر ۱۴۰۴ نشان می‌دهد قیمت هر کیلو گرم کاهو بین ۵۹ تا ۹۰ هزار تومان متغیر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رصد بازار میوه، سبزیجات و صیفی‌جات در هفته منتهی به ۹ مهر ۱۴۰۴ انجام شد. قیمت سبزیجات در این بازار همچنان بالا بوده و هر کیلو گرم کاهو و کلم بیش از ۵۰ هزار تومان در حال خرید و فروش است.

بازار میوه

قیمت انواع میوه‌های تولید داخل در میوه فروشی‌های مناطق مرکزی رو به پایین شهر نشان می‌دهد؛

هر کیلو گرم انار ۷۰ تا ۱۳۸، انگور ۷۹ تا ۲۲۸، انجیر سیاه ۱۱۰ تا ۱۹۸، آلو شابلون ۱۲۰ تا ۱۷۵، به ۱۳۵ تا ۱۷۹، پرتقال جنوب ۱۷۹، خرمالو ۱۸۰ تا ۱۸۸، زالزالک ۱۵۰، زغال اخته ۲۹۸، سیب زرد ۹۹.۸۰۰ تا ۱۲۰، سیب قرمز ۶۰ تا ۱۷۹، سیب گلاب ۹۰ تا ۱۳۰، سیب سبز ۱۴۸، شلیل ۱۱۰ تا ۱۸۹، شلیل شبرنگ ۱۶۹ تا ۱۹۸، کیوی ۱۷۸، گلابی ۱۷۵ تا ۲۴۹، لیمو شیرین ۱۴۸، نارنگی ۵۰ تا ۱۳۵، هلو ۱۰۵ تا ۱۵۸ و هلو انجیری ۱۴۰ تا ۱۹۸ هزار تومان در این بازار به فروش می‌رسد.

در بازار میوه‌های آبدار هر کیلو گرم هندوانه ۲۵ تا ۳۰، خربزه ۳۹ تا ۶۴.۸۰۰، جانا ۳۵ و طالبی ۳۹ تا ۵۹.۸۰۰ تومان است.

همچنین هر کیلو گرم گردو تازه ۱۵۹ و پسته ۵۰۰ تا ۵۹۸ هزار تومان در حال عرضه است.

در بازار میوه‌های وارداتی هر کیلو گرم موز ۱۵۹ تا ۱۷۹، انبه ۲۹۸ تا ۳۴۹ و آناناس ۲۶۸ هزار تومان به فروش می‌رسد.

بازار سبزیجات

قیمت انواع سبزیجات تولید داخل در میوه فروشی‌های مناطق مرکزی رو به پایین شهر نشان می‌دهد؛

هر کیلو گرم بادمجان ۳۴.۸۰۰ تا ۴۴.۸۰۰، بامیه ۱۳۰، خیار ۵۴ تا ۷۹، ذرت ۶۸، ذرت ریز ۷۵، سیر تازه ۱۹۰ تا ۲۲۰، شلغم ۵۰، کاهو رسمی ۵۹ تا ۶۸، کاهو سالادی (پیچ) ۶۹ تا ۸۴.۸۰۰، کدو ۵۸ تا ۸۵، کدو حلوایی ۳۹.۸۰۰، کرفس ۳۰ تا ۳۹.۸۰۰، کلم سفید ۳۴.۸۰۰، کلم قرمز ۵۹.۸۰۰، کمپوزه ۸۵، گوجه‌فرنگی ۲۹.۸۰۰ تا ۳۲، لوبیا سبز ۱۳۵، لیمو ترش ۱۴۸ تا ۲۵۰، فلفل ۱۴۰، فلفل دلمه سبز ۶۸ تا ۸۵، فلفل دلمه رنگی ۶۸، فلفل ۱۴۰، قارچ فله‌ای ۱۹۰ تا ۲۷۰، هویج ۳۴.۸۰۰ تا ۳۹.۸۰۰ تومان تعیین قیمت شده‌اند.

سیب‌زمینی در این بازار هر کیلو گرم ۲۵ تا ۳۹.۸۰۰، پیاز سفید ۱۸ تا ۲۹.۸۰۰ و پیاز زرد ۲۴.۸۰۰ تا ۲۹.۸۰۰ و پیاز قرمز ۲۸ تا ۳۴.۸۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

گفتنی است هر بسته گوجه گیلاسی ۶۹.۸۰۰ تا ۸۹ هزار تومان قیمت گذاری شده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، اختلاف قیمت میوه و سبزیجات هنگام خرید از میادین و بازارهای میوه و تره بار نسبت به میوه‌فروشی‌های سطح شهر به ترتیب ۴۸ درصد و ۲۹ درصد است.

فاطمه امیر احمدی

