کاهو پیچ هر کیلو گرم ۱۲۰ هزار تومان+ جدول قیمت عمده میوه و سبزیجات

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت عمده محصولات کشاورزی (میوه، سبزیجات و صیفی‌جات) در هفته منتهی به ۱۶ شهریور ماه از سوی میدان بزرگ میوه و تره‌بار تهران اعلام شد.

رصد بازار میوه، سبزیجات و صیفی‌جات حاکی از افزایش قیمت نامتعارف در برخی اقلام است؛ در حالی که هر کیلو گرم خیار بین ۶۴ تا ۸۹ هزار تومان در حال فروش است؛ نرخ کاهو و هویج نیز افزایش یافته است.

در این بازار هر کیلو گرم کاهو رسمی ۵۹ هزار تومان در حالی که از ابتدا سال بین ۲۹ تا ۳۹ هزار تومان متغیر بود و کاهو پیچ (سالادی) که از ۴۹ هزار تومان فراتر نرفته بود در میانه هفته به ۹۸ هزار تومان و امروز به ۱۲۰ هزار تومان رسیده است.

همچنین هویج بیش از ۴۰ هزار تومان در هر کیلو گرم خرید و فروش می‌شود.

نارنگی میوه نوبرانه ای است که معمولاً در پاییز وارد بازار می‌شود؛ اما تقریباً دو سالی است که این میوه از رسته مرکبات در میانه شهریور ماه عرضه می‌گردد.

در ادامه جدول قیمت عمده فروشی محصولات کشاورزی میدان بزرگ میوه و تره بار تهران قابل مشاهده است.