آمریکا مدعی شد: به رسمیت شناختن کشور فلسطین نمایشی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا امروز دوشنبه مدعی شد که به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین از سوی هم پیمانان آمریکا نمایشی است.

وی افزود که این اقدام فقط برای نمایش انجام شد.

این مسئول آمریکایی بدون اشاره به نسل کشی وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌های ساکن نوار غزه گفت که اولویت آمریکا آزادی اسرای صهیونیست و امنیت این رژیم است که بدون حماس محقق می‌شود.

لازم به ذکر است که روز گذشته، کانادا، انگلیس، استرالیا و پرتغال، کشور فلسطین را در آستانه نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل به رسمیت شناختند. همچنین قرار است دیگر کشورها از جمله فرانسه در جریان این نشست‌ها کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند.