بن گویر: محمود عباس باید بازداشت شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی گفت که اگر نخست وزیر این رژیم بود دستور می‌داد محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین بازداشت شود.

این در حالی است که محمود عباس و تشکیلات خودگردان همکاری‌های تمام قد با تل آویو در زمینه اقدام علیه نیروهای مقاومت فلسطین انجام داده و می‌دهند. این همکاری‌ها در چارچوب ارائه اطلاعات در خصوص نیروهای مقاومت، مکان آنها و حتی بازداشتشان توسط عناصر تشکیلات خودگردان صورت می‌گیرد. محمود عباس بارها عملیات‌های ضد صهیونیستی نیروهای مقاومت در اراضی اشغالی را محکوم کرده است.

بنا بر اعلام منابع عبری زبان، سخنان بن گویر در پی اوج گرفتن روند به رسمیت شناختن کشور فلسطین در عرصه جهانی مطرح شده است.

این وزیر افراطی پیشتر نیز خواهان اعدام اسرای فلسطینی شده بود.