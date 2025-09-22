آلمان: هدف ما تشکیل کشور فلسطین است؛ راهکار ۲ دولتی اجرا شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر خارجه آلمان در سخنان امروز دوشنبه خود خواهان آغاز روند اجرای راهکار ۲ دولتی در قبال مسأله فلسطین شد.

وی اضافه کرد: هدف ما تشکیل کشور فلسطین است. هیچ راه دیگر جز راهکار ۲ دولتی وجود ندارد. منطقه به آتش بس فوری در غزه و آزاد سازی اسرا نیاز دارد.

در همین راستا نخست وزیر انگلیس نیز گفت که به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین توسط لندن با هدف احیای امید تحقق صلح صورت گرفته است. انگلیس نیز مانند بیش از ۱۵۰ کشور دیگر، کشور فلسطین را به رسمیت شناخت.

لازم به ذکر است که اقدام چند کشور غربی از جمله انگلیس و کانادا در به رسمیت شناختن کشور فلسطین خشم مقامات صهیونیست را به دنبال داشته است.