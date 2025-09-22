به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، عمرو موسی دبیرکل سابق اتحادیه عرب در یک گفتگوی تلویزیونی تاکید کرد که با توجه به تجاوز رژیم صهیونیستی به قطر، کشورهای عربی به دنبال همپیمانان جدید هستند.
وی همچنین به امضای توافقنامه دفاعی مشترک میان پاکستان و عربستان اشاره کرد و گفت: امضای این توافقنامه با یک کشور هستهای بیانگر تحول آشکار در ائتلافهای بین المللی است. واقعیتها نشان میدهد نمیتوان تنها به یک کشور (آمریکا) برای دفاع از کشورهای عربی تکیه کرد.
عمرو موسی بیان کرد، کشورهای عربی به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس به دنبال همپیمانان جدید برای دفاع از خود در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی مانند آنچه برای قطر رخ داد، هستند.
وی اضافه کرد: سیاستهای کنونی اسرائیل در طولانی مدت باعث تحقق امنیت و ثبات نخواهد شد. تنها حل عادلانه و فراگیر مسأله فلسطین امنیت واقعی را محقق میکند. حمایتهای بی سابقه آمریکا از اسرائیل تا ابد ادامه نخواهد داشت. شاهد یک بیداری بین المللی در برابر این سیاستها هستیم.
