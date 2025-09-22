حجت‌الاسلام حجت الله اسماعیلی، در گفتگو با خبرنگار مهر، در آستانه گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس و پیروزی جبهه مقاومت در دفاع مقدس ۱۲ روزه، اظهار داشت: هرچند یکی هشت سال به طول انجامید و دیگری کمتر از دو هفته، اما جوهره هر دو یکی است؛ ایستادگی در برابر دشمنی تا دندان مسلح، ایمان به هدف و تکیه بر وعده‌های الهی.

وی با بیان اینکه در جنگ تحمیلی هشت‌ساله همه قدرت‌های شرق و غرب دست در دست هم داده بودند تا جمهوری اسلامی را به زانو درآورند، افزود: امروز هم همان صف‌بندی را می‌بینیم؛ اما به جای خاکریزهای جنوب و غرب کشور، مقاومت در سنگرهای غزه، بیروت و صنعا، ماشین جنگی صهیونیسم و حامیانش را زمین‌گیر کرده است.

امام جمعه قرچک تصریح کرد: در هر دو عرصه، آنچه ورق را برگرداند، قدرت ایمان، صبر بی‌پایان مردم و بردباری در برابر سختی‌ها بود؛ و البته عنایت خداوند متعال و توجهات اهل‌بیت (ع) که همچون چتری از رحمت و حمایت، بر سر این ملت و همه آزادگان سایه افکنده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ایران عزیز به لطف فرهنگ مقاومت و با الهام از مکتب عاشورا، نه تنها در گذشته سربلند شد، بلکه امروز نیز پشتوانه معنوی و سیاسی جبهه بزرگ آزادی‌خواهان جهان است.