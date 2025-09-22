به گزارش خبرنگار مهر، میکائیل سلمانی ظهر دوشنبه در دیدار با فرمانده سپاه و جمعی از بسیجیان شهرستان، با تأکید بر اهمیت تبیین دستاوردهای دفاع مقدس برای نسل جوان، اظهار کرد: در جنگی که تمام ابرقدرتهای جهان از رژیم بعث عراق حمایت میکردند، رزمندگان اسلام با توکل بر خدا، ایثار و فداکاری، اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک کشور به دست دشمن بیفتد.
وی افزود: این روحیه، امروز نیز در عرصههای مختلف از جمله ورزش و علم، بهوضوح دیده میشود.
سلمانی با اشاره به افتخارآفرینی کشتیگیران ایرانی در رقابتهای بینالمللی، گفت: این قهرمانیها نشاندهنده استمرار همان روحیه مقاومت و غیرت ملی است که در دوران دفاع مقدس شکل گرفت.
وی بیان کرد: نسل امروز با همان انگیزه و باور، در میدانهای جدیدی چون ورزش، علم و فناوری، پرچم عزت ایران را برافراشته نگه داشته است.
فرماندار تاکستان با اشاره به فشارهای دشمنان در عرصههای مختلف از جمله تحریمهای علمی و ورزشی، تصریح کرد: ورزشکاران ما علیرغم تمام محدودیتها، چه در بعد علمی و چه در حوزه رقابتهای میدانی، خوش درخشیدند.
وی تصریح کرد: این دستاوردها حاصل انسجام، وحدت و همدلی ملی است که باید با محوریت نهادهای دینی، بهویژه امامجمعه، برای حل مشکلات کشور از آن بهره برد.
سلمانی در ادامه با تأکید بر نقش نهادهای فرهنگی و آموزشی در انتقال فرهنگ دفاع مقدس، گفت: اگر این فرهنگ بهدرستی برای نسل جدید تبیین شود، میتوان امیدوار بود که جوانان امروز نیز در برابر تهدیدات دشمنان، همانگونه که رزمندگان دیروز ایستادگی کردند، از عزت و استقلال کشور دفاع کنند.
وی خاطرنشان کرد: دفاع مقدس تنها یک واقعه تاریخی نیست، بلکه الگویی برای مدیریت بحران، تقویت روحیه ملی و تربیت نسل آینده است.
فرماندار تاکستان در پایان یادآور شد: باید با بهرهگیری از ظرفیت بسیج، سپاه، آموزشوپرورش و رسانهها، این فرهنگ را بهصورت هدفمند و مستمر در جامعه نهادینه کنیم.
