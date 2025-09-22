احمدی: دوران جنگ هشت ساله به ما خودباوری و استقامت آموخت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا احمدی ظهر دوشنبه در جلسه آگاه‌سازی سیاسی و خاطره‌گویی دفاع مقدس با حضور هیئت رئیسه، کارکنان و دانش‌پژوهان آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم (ع) رشت با گرامیداشت یاد شهدای هشت سال دفاع مقدس اظهار کرد: رزمندگان ایران اسلامی اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک کشور در دوران جنگ تحمیلی از دست برود و همواره ملت ایران با رهبری حکیمانه امام و اتحاد همه قوا، از جنگ‌های مختلف سرافراز بیرون آمده است.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس افزود: در دوران دفاع مقدس، فرزندان ایران اسلامی و همه مردم با قهرمانی در صحنه ایستادند انقلاب تازه به پیروزی رسیده بود و دشمنان در خیال نابودی آن بودند، اما جنگ بر ما تحمیل شد.

وی با اشاره به حمایت‌های گسترده دشمنان از رژیم بعثی عراق گفت: با وجود پشتیبانی‌های تسلیحاتی دشمنان، رزمندگان ما اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک کشور جدا شود در این دوران به خودباوری رسیدیم و فهمیدیم باید روی پای خودمان بایستیم.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس افزود: به تعبیر امام راحل، ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب شکسته شد و پایه‌های انقلاب مستحکم شد صدور انقلاب نیز سبب افول قدرت استکبار در جهان شد.

احمدی سنگری در ادامه با اشاره به وضعیت کنونی خطاب به غربی‌ها به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: ما در جنگ هشت ساله که از نظر تجهیزات نظامی در نقطه صفر بودیم، نتوانستید یک وجب از خاک مقدس ایران اسلامی را به یغما ببرید.

وی تصریح کرد: دوران جنگ هشت ساله و جنگ ۱۲ روزه اخیر را با رهبری حکیمانه امامین انقلاب، اتحاد مسئولان، ملت و قوای مسلح پشت سر گذاشتیم و از جنگ اقتصادی نیز سرافراز بیرون خواهیم آمد.