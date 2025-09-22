دفاع مقدس ۱۲ روزه قدرت ملت ایران و رهبر انقلاب را به دنیا نشان داد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدحسین رجبی صبح دوشنبه به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس در دیدار نیروهای مسلح مستقر در استان با امام جمعه ارومیه، اظهار کرد: دفاع مقدس ۱۲ روزه قدرت ملت بزرگ ایران و رهبر انقلاب اسلامی را به جهانیان نشان داد.

وی با بیان اینکه دفاع مقدس ۱۲ روزه ملت بزرگ ایران یکی از نقاط عطف کشور در دفاع جانانه تجاوز دشمنان بود افزود: نیروهای مسلح در این دفاع مقدس ۱۲ روزه جانانه دفاع کردند و دشمن متخاصم را با شکست مواجه ساختند.

سردار رجبی با بیان اینکه در سطح راهبردی نیز این جنگ باعث شد تا سرزمین‌های اشغالی از این به بعد روی آرامش را نبیند خاطرنشان کرد: در سطح تمدنی نیز دفاع مقدس ۱۲ روزه قدرت ملت بزرگ ایران و رهبر انقلاب اسلامی را به جهانیان نشان داد و دشمنان را منفورتر از همیشه در سطح بین الملل مطرح کرد.

رئیس کمیته نیروهای مسلح ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به اینکه برنامه‌های هفته دفاع مقدس امسال با شعار «ما فاتحان قله‌ایم» برگزار می‌شود گفت: در چهل و پنجمین سالروز آغاز هفته دفاع مقدس در آذربایجان غربی بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ برنامه در رده‌های مختلف سپاه استان اجرا می‌شود.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه نیز در این دیدار با اشاره به اینکه خداوند همواره در برهه‌های مختلف از زمان انقلاب اسلامی تا هشت سال دفاع مقدس و اخیراً در دفاع مقدس دوازده روزه نصرت و فتح خود را نصیب ملت بزرگ ایران کرده است گفت: در دفاع مقدس نیز همچنین هشت سال دفاع مقدس تمام ابرقدرت‌ها برای براندازی نظام اسلامی یک دست شدند، اما این قدرت الهی بود که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را یاری کرد و پیروز میدان شدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین قریشی افزود: اگر ما بایستیم و مقاومت کنیم این فتح و پیروزی در تهدیدات و فتنه‌های آینده نیز به کمک ملت بزرگ ایران خواهد آمد و همانند گذشته پیروز میدان می‌شوند.

وی تاکید کرد: باید خداوند را شاکر باشیم که در جبهه حق ایستاده‌ایم و در حقیقت اصل پیروزی نیز این موضوع مهم است و به نیروهای مسلح خود افتخار می‌کنیم که مدافع جبهه حق و حقیقت هستند.