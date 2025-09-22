امنیت و عزت امروز کشور مرهون جانفشانی رزمندگان دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضوانی صبح دوشنبه در دیدار با جمعی از مسئولان و بسیجیان شهرستان بوئین زهرا به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس، دفاع مقدس را «مدرسه بزرگ ایمان و ایستادگی» دانست و اظهار کرد: امنیت و عزت امروز کشور مرهون جانفشانی رزمندگانی است که با اخلاص، شجاعت و فداکاری در برابر دشمن ایستادند و از کیان اسلام و ایران دفاع کردند.

وی با اشاره به عوامل اصلی پیروزی در دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه اخیر، ایمان، اطاعت از رهبری و بصیرت را رمزهای ماندگار موفقیت عنوان کرد و افزود: امروز نیز با تکیه بر همین مؤلفه‌ها می‌توان در عرصه‌های مختلف افتخارآفرینی کرد و به پیروزی رسید.

امام جمعه بویین‌زهرا اضافه کرد: این اصول، سرمایه‌های معنوی ملت ایران هستند که باید در نسل جدید نهادینه شوند.

وی با تأکید بر نقش تربیتی دفاع مقدس، تصریح کرد: دفاع مقدس تنها یک واقعه نظامی نبود بلکه بستری برای تربیت انسان‌های مؤمن، متعهد و انقلابی بود.

حجت الاسلام رضوانی ادامه داد: امروز وظیفه داریم این میراث گران‌سنگ را به نسل جوان منتقل کنیم تا آنان نیز در مسیر عزت و استقلال کشور گام بردارند.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی دشمن تلاش دارد با جنگ نرم، باورها و ارزش‌های ملت ایران را هدف قرار دهد خاطرنشان کرد: در چنین فضایی، بازخوانی دستاوردهای دفاع مقدس و تبیین روحیه مقاومت و ایثار برای جامعه، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، ضرورتی انکارناپذیر است.

رضوانی با اشاره به نقش بسیج در حفظ و تقویت روحیه انقلابی، گفت: بسیجیان امروز ادامه‌دهندگان راه رزمندگان دیروز هستند و باید با بصیرت، ایمان و اطاعت از ولایت، در میدان‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیز نقش‌آفرینی کنند.

وی در پایان یادآور شد: هفته دفاع مقدس فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های شهدا و تقویت روحیه خدمت و ایستادگی در جامعه است.