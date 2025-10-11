دهقان: دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه بیانگر روحیه ایثارگری ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی دهقان صبح شنبه در نشست تبیینی «حقایق جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و دشمنشناسی جبهه استکبار و صهیونیسم» با تأکید بر اهمیت این رویداد تاریخی، آن را عاملی برای روشن شدن بسیاری از ابهامات چندین ساله دانست و گفت: دفاع مقدس ۱۲ روزه، شبهاتی مانند تغییر نسل جوان و عدم توانایی ملت در دفاع را باطل کرد.
وی در این نشست که با هدف تبیین ابعاد مختلف جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و تحلیل دشمنشناسی جبهه استکبار و صهیونیسم برگزار شد، با اشاره به وقایع این دوران، از آن به عنوان نقطه عطفی در دفاع ملت ایران یاد کرد.
وی افزود: این حادثه به ما ثابت کرد که نسل جوان همچنان پیگیر آرمانهای انقلاب است و همگان در برابر تهاجمات دشمن آماده هستند و جامعهای که خود طعم جنگ را چشیده و همواره در دل نبرد با دشمنان قرار داشته، بهترین شاهد بر صدق این حقیقت است.
حجتالاسلام دهقان در ادامه به مقایسه جنگ ۱۲ روزه و دفاع مقدس هشتساله پرداخت و تصریح کرد: دفاع مقدس هشتساله و جنگ ۱۲ روزه هر دو نشانگر روحیه مقاوم و ایثارگر ملت ایران در برابر تهاجمات خارجی هستند. این واقعیت که در هر دو دوره با تکیه بر فرهنگ ایثار و شهادت پیروز شدیم، آشکارا ثابت میکند که مؤلفههای موفقیت در جنگها یکسان بوده است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی قروه همچنین بر اهمیت تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی) در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در طول چهار دهه اخیر تأکید کرد و این امر را عامل اصلی پیروزیهای ملت ایران در مقابل دشمنان دانست.
حجتالاسلام دهقان از برگزاری چنین برنامههایی به عنوان اقدامی موثر در راستای تبیین حقایق جنگ تحمیلی و ارتقای آگاهی نسل جدید در مورد دفاع مقدس یاد کرد.
