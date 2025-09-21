اتحاد و انسجام ملی؛ سرمایه جاودان شهیدان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار هاشم غیاثی در پیام تبریک به مناسبت هفته دفاع مقدس، انسجام و وحدت ملی را مهمترین رمز پیروزی ملت ایران در دفاع مقدس هشت ساله و نیز الهامبخش مقاومت در دفاع مقدس ۱۲ روزه دانست و بر ضرورت پاسداشت این سرمایه جاودان شهیدان تأکید کرد.
در پیام تبریک سردار غیاثی بمناسبت هفته دفاع مقدس آمده است:
بسماللهالرحمنالرحیم
هفته دفاع مقدس، یادآور روزهایی است که ملتی بزرگ در سایه ایمان به خدا و انسجام ملی، از آزمونی سرنوشتساز سربلند بیرون آمد. آن هشت سال طلایی، مدرسهای بود که به ما آموخت در سایه وحدت و پیوند دلها میتوان در برابر بزرگترین قدرتها ایستاد و عزت و استقلال خویش را پاس داشت.
انسجام ملی، رمز پیروزی در دفاع مقدس بود؛ همانگونه که همه اقوام، سلایق و گروهها در زیر پرچم اسلام و ایران گرد آمدند و یکصدا فریاد مقاومت سر دادند. این انسجام نه تنها تانکها و توپها را بیاثر کرد، بلکه روح امید را در دل ملتها دمید و راه آینده را روشن ساخت.
امروز نیز در دفاع مقدس ۱۲ روزه ملت مقاوم ایران اسلامی، بار دیگر این حقیقت آشکار شد که وحدت و همدلی، دشمن را به زانو درمیآورد. همان روح مقاومت که در جبهههای خرمشهر و فاو جوانه زد، در کوچههای غزه شکوفه داد و نشان داد که انسجام، زبان مشترک همه آزادگان جهان است.
آری این میراث گرانسنگ شهیدانی است که با خونشان پلی ساختند میان نسلها و مرزها، تا حقیقت مقاومت به سرمایهای جهانی بدل شود. آنان به ما آموختند که اگر دست در دست هم نهیم، هیچ قدرتی یارای خاموش کردن مشعل ایمان و آزادی را نخواهد داشت.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و نام شهیدان والا مقام و تبریک هفته دفاع مقدس، از همه آحاد ملت بهویژه جوانان عزیز دعوت میکنم تا با حضور پرشور خود در نمایش رزمی کنگره ۱۸۰۰۰ شهید استان خراسان رضوی در این هفته، بار دیگر جلوهای باشکوه از انسجام ملی و پیوند نسلها با فرهنگ ایثار و مقاومت را به نمایش بگذارند.
سردار سرتیپ پاسدار سید هاشم غیاثی
فرمانده سپاه امام رضا علیه السلام
