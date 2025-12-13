آرش مصلح در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ذخایر آبی سدهای کهگیلویه و بویراحمد پس از بارشهای اخیر، اظهار کرد: در روزهای گذشته ۱۰ میلیون مترمکعب آب به مخزن سد کوثر گچساران وارد شده که این میزان معادل آب شرب یک سال کامل شهر یاسوج است.
وی حجم کل سد کوثر را ۵۸۰ میلیون مترمکعب عنوان کرد و افزود: از این میزان هماکنون ۳۳۷ میلیون مترمکعب آن پر شده و به این ترتیب ۶۲ درصد پرشدگی مخزن محقق شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کهگیلویه و بویراحمد دبی لحظهای ورودی آب به سد کوثر را تا ۴۵ هزار لیتر در ثانیه عنوان کرد.
وی همچنین به وضعیت سد چمشیر گچساران اشاره کرد و گفت: حجم کل این سد ۲.۳ میلیارد مترمکعب است که در حال حاضر ۱۸ درصد از مخزن آن معادل ۴۲۰ میلیون مترمکعب آبگیری شده و طی روزهای اخیر نیز ۷ میلیون مترمکعب افزایش حجم داشته است.
مصلح با اشاره به اینکه سد شاه قاسم تاکنون افزایش حجم محسوسی نداشته است، تصریح کرد: اگرچه سیلابها بهصورت کنترلشده به کف سد رسیدهاند اما پر شدن این سد وابسته به ورود آب چشمهها است و پیشبینی میشود افزایش حجم اصلی آن در بهمنماه رخ دهد.
وی تاکید کرد: میانگین پرشدگی سدهای چمشیر و کوثر گچساران تا به الان به ۴۰ درصد رسیده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کهگیلویه و بویراحمد بیشترین میزان بارندگی را مربوط به ایستگاههای سپیدار با ۱۹۳ میلیمتر و سرفاریاب با ۱۲۰ میلیمتر برشمرد و اضافه کرد: هرچند میزان بارشها نسبت به سال گذشته ۳۷ درصد افزایش داشته، اما در مقایسه با میانگین بلندمدت ۴۰ ساله همچنان ۲۹ درصد کاهش را نشان میدهد.
