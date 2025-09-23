به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، جان الیور مجری مشهور آمریکایی در برنامه هفتگی خود «هفته پیش امشب» بیشتر برنامه را به قتل کرک و تعلیق نامحدود جیمی کیمل در شبکه ABC اختصاص داد و در پایان تحلیل تحولات هفته گذشته، از فرصت استفاده کرد تا مستقیم باب ایگر مدیرعامل دیزنی را خطاب قرار دهد و به او توصیه کند که در برابر دولت ترامپ بایستد.
الیور با شور و حرارت از جیمی کیمل و آزادی بیان در پی تعلیق برنامه شبانه وی دفاع کرد و به انتقاد از ترامپ و برندن کار، رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال پرداخت و از باب ایگر مدیرعامل دیزنی، درخواست کرد که تسلیم خواست آنها نشود.
وی گفت: دادن پول ناهار به قلدر باعث نمیشود که او برود، فقط باعث میشود هر بار گرسنهتر برگردد. آنها هرگز متوقف نخواهند شد.
هفته پیش دیزنی «برنامه زنده جیمی کیمل» را به حالت تعلیق درآورد و دلیل آن هم این بود که وی ترور چارلی کرک فعال محافظهکار را به نوعی متوجه دار و دسته ترامپ کرد و تلقی بسیاری این بود که او در طول مونولوگ دوشنبهاش مظنون تیراندازی را یک جمهوریخواه «ماگا» خوانده است.
پس از آن صاحبان ایستگاههای تلویزیونی نکست استار و سینکلر اعلام کردند برنامه «جیمی کیمل لایو» را پخش نخواهند کرد و دیزنی هم تصمیم گرفت برنامه را به طور نامحدود به حالت تعلیق درآورد. این شرکت به دلیل این تصمیم با واکنش منفی چهرههای درجه یک هالیوود، مجریان فعلی و پیشکسوت برنامههای آخر شب، سیاستمداران و عموم مردم روبهرو شده است و بسیاری دیزنی را به تسلیم شدن در برابر فشارهای دولت ترامپ متهم میکنند.
جانی الیور که بخش اصلی برنامه خود را به مرگ غمانگیز کرک اختصاص داد با محکوم کردن ترور و شرایط پس از آن برای افرادی که هدف برخی از ایدههای کرک قرار گرفتهاند، گفت: به نظر میرسد برخی اکنون مایلند از مرگ کرک به عنوان سلاحی برای انجام کارهایی که سالها میخواستند انجام دهند، استفاده کنند، از حمله به گروههای لیبرال تا دیگر منتقدان.
وی با تاکید بر اینکه اصلاً درباره توهینآمیز بودن اظهارات کیمل مطمئن نیست، افزود: گرچه میگویند او برای اظهاراتش در مورد چارلی کرک یا حتی درباره مرگ وی به دردسر افتاده، اما این کاملاً دقیق نیست. چون اولین نظرات کیمل پس از قتل او، پستی بود که با این مضمون نوشته شده بود: «میتوانیم فقط یک روز قبول کنیم که شلیک به یک انسان دیگر وحشتناک و هولناک است؟ از طرف خانوادهام، به خانواده کرک و همه کودکان، والدین و بیگناهانی که قربانی خشونت بیمعنی با اسلحه میشوند، عشق میفرستم.»
الیور در ادامه گفت: آنچه کیمل را به دردسر انداخت، اشارهای گذرا در برنامهاش بود؛ زمانی که هنوز شایعاتی درباره انگیزههای قاتل وجود داشت، از جمله اینکه او در جناح راست افراطی بوده و کیمل با حرفش به این امر اشاره کرد.
این مجری با تاکید گفت: بله، همین بود. من در واقع آن شب مهمان برنامه او بودم و حتی آن نظر را ثبت نکردم تا به آن اشاره کنم و من در این مورد تنها نیستم. بعد از تعلیق کیمل، خیلیها گفتند در تشخیص نادرست بودن مونولوگ او مشکل دارند و یوتیوب پر از کامنتهایی در همین مورد شده که؛ چی گفت که باعث اخراجش شد؟
الیور ادامه داد: او اشاره کرد که بسیاری از جناح راست به شدت به دنبال استفاده ابزاری از مرگ کرک هستند، بحثی که با توجه به تمام اتفاقاتی که از آن زمان برای کیمل افتاده، نشان میدهد چقدر درست است.
وی همچنین یادآوری کرد که نکساستار انگیزه دارد تا بتواند دولت ترامپ را راضی نگه دارد زیرا قصد دارد رقیب خود را بخرد و برای تکمیل این معامله به شدت به تأیید FCC نیاز دارد، بنابراین جای تعجب نیست که وقتی به طور خاص گفته شد یا کیمل را از برنامه تلویزیونی بیرون بکشید یا با عواقب آن روبهرو شوید، به سرعت موافقت کردند.
الیور همچنین سینکلر را به عنوان یکی دیگر از «مالکان اصلی ایستگاههای تلویزیونی» خطاب کرد و گفت آنها حتی گفتند «ما از اظهارات امروز آقای کار رئیس FCC، قدردانی میکنیم».
این مجری مشهور برنامه هفتگی آمریکا این ماجراها را با سریال «آفیس» مقایسه کرد و گفت: توالی وقایع نمیتوانست واضحتر از این باشد، چون همه چیز در معرض دید عموم انجام شد. کار به پخشکنندگان تکیه کرد تا کیمل را برکنار کنند. آنها این کار را کردند، گاهی اوقات حتی مستقیم هم از او نام بردند و سپس با یک اموجی سرگرمکننده جشن گرفتند و این یک مورد کاملاً واضح از فشار دولت بر شرکتها برای سانسور بیان است.
الیور در ادامه تعلیق کیمل را یک نقطه عطف خواند و گفت: نه به این دلیل که کمدینها مهم هستند، بلکه به این دلیل که ما مهم نیستیم. اگر دولت بتواند یک شبکه را مجبور کند که یک برنامه آخر شب را از آنتن خارج کند و این کار را در معرض دید عموم انجام دهد، میتواند خیلی کارهای بدتر هم انجام بدهد.
وی با تاکید بر اهمیت آزادی بیان و متمم اول قانون اساسی گفت: باید برای همه روشن باشد که متمم اول قانون اساسی در این کشور کاملاً حیاتی است. این را حتی برندن کار هم میداند، چون یک بار توییت کرده بود: «آزادی بیان وزنه تعادل است. این مانعی بر کنترل دولت است». به همین دلیل است که سانسور رویای اقتدارگرایان است و من حدس میزنم ترامپ در حال حاضر آن قدر از این رویا لذت میبرد که میتواند ملحفههای تختش را از وسط نصف کند.
الیور سپس از دیزنی خواست در کنار کیمل و کارکنانش بایستد و با خطاب مستقیم به باب ایگر، مدیرعامل دیزنی سخنانش را به پایان رساند.
وی که در نقش شخصیت زازو در «شیرشاه» صداپیشگی کرده، گفت: باب، ما همدیگر را ندیدهایم اما احتمالاً من را به عنوان سومین زازوی محبوب آمریکا میشناسی. به هر حال، روزی تاریخ درباره دورانی که در آن زندگی میکنیم قضاوت خواهد کرد و وقتی این اتفاق بیفتد، مطمئن نیستم که حتی کسانی که در این دولت هستند، بدترین نتیجه را بگیرند. آنها به طرز وحشتناکی نتیجه خواهند گرفت اما تاریخ بزدلانی را که قطعاً بهتر میدانستند اما همچنان اجازه دادند چنین اتفاقهایی رخ دهد، چه برای پول، چه برای راحتی یا فقط آسایش را به یاد خواهد آورد. میدانم، این حرف کمی سخت است و میتواند برای رهبران تجاری که از ریسک گریزانند، کمی نفرتانگیز باشد اما این را میگویم: اگر تاکنون هیچ چیز دیگری از دوره دوم این دولت یاد نگرفته باشیم، این است که دادن پول ناهار به قلدر باعث نمیشود که او برود، فقط باعث میشود هر بار گرسنهتر برگردد. آنها هرگز متوقف نخواهند شد.
نظر شما