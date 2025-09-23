به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «برنامه زنده جیمی کیمل!» که هر شب ساعت ۱۱:۳۵ شب به وقت شرق آمریکا پخش میشود و با حضور مجموعهای متنوع از مهمانان از جمله افراد مشهور، ورزشکاران، هنرمندان موسیقی، کمدینها و افراد پیگیر مسایل حقوق بشری با یک گروه موسیقی شکل میگیرد، از امشب (سه شنبه) دوباره روی آنتن شبکه ایبیسی میرود.
دیزنی و ABC پس از تصمیم برای قطع این برنامه شبانه برای مدتی نامعلوم، از امشب این کمدین را دوباره با برنامهاش بازمیگردانند. این کمپانی در بیانیهای اعلام کرد: چهارشنبه گذشته، ما تصمیم گرفتیم تولید این برنامه را به حالت تعلیق درآوریم تا از شعلهور شدن بیشتر اوضاع پرتنش در برههای احساسی برای کشورمان جلوگیری کنیم. این تصمیمی بود که ما گرفتیم زیرا احساس کردیم برخی از نظرات بیموقع و بنابراین غیرمنطقی بودند. روزهای گذشته را نیز صرف گفتگوهای متفکرانه با جیمی کردیم و پس از آن تصمیم گرفتیم که برنامه را از سهشنبه برگردانیم.
این در حالی است که صدها سلبریتی هالیوودی با امضای نامهای سرگشاده از آزادی بیان حمایت و تعلیق برنامه جیمی کیمل را محکوم کردند. در نامه آنها آمده که تحت فشار قرار دادن هنرمندان، روزنامهنگاران و دیگران به دلیل اظهاراتشان با زبان تهدید «حملهای به قلب معنای زندگی در کشوری آزاد» است.
رابرت دنیرو، مریل استریپ، جنیفر انیستون، جیسون بیتمن، جین فوندا، تام هنکس، مایکل کیتون، سلنا گومز، الیویا رودریگو، بن استیلر، جیمی لیکرتیس، مگی جیلنهال، مانوئل میراندا، ناتالی پورتمن و صدها سلبریتی دیگر این نامه را امضا کردند.
تصمیم دیزنی برای کنار گذاشتن یکی از شخصیتهای برجسته خود پس از آن اتخاذ شد که ۲ مالک اصلی ایستگاه یعنی نکساستار میدیا و سینکلر، پس از مونولوگی که کیمل دوشنبه گذشته درباره ترور چارلی کرک فعال محافظهکار، مطرح کرد، اعلام کردند که از ادامه برنامه او جلوگیری خواهند کرد.
پس از اینکه کیمل از برنامه کنار گذاشته شد، دیزنی با اعتراض بسیار روبهرو شد که آخرین اقدام در این زمینه نامه ۴۰۰ سلبریتی بود.
به گفته یک فرد داخلی مدیران دیزنی بر اساس آنچه برای شرکت بهتر بود عمل کردند، نه بر اساس فشار عوامل خارجی. در واقع، هنوز مشخص نیست که آیا همه شرکتهای وابسته به ایبیسی برنامه کیمل را پخش خواهند کرد یا خیر.
مشخص نیست که آیا کیمل بابت اظهاراتش عذرخواهی خواهد کرد یا خیر، اما امشب روشن خواهد شد که او و مدیران دیزنی به چه طور توافقی دست یافتهاند. پیش از این مجریان برنامههای آخر شب مجبور شدند برای اظهاراتی که توهینآمیز بودند عذرخواهی کنند که دیوید لترمن، بیل ماهر و سامانتا بی از جمله آنها بودند.
سخنان کیمل درباره برخی نظریهها در مورد مرگ کرک، محافظهکاران را آزرده کرد. کیمل در سخنان خود ترور این چهره محافظه کار را به دارو دسته «ماگا» حامیان ترامپ نسبت دارد و گفت آنها سعی داشتند این بچهای که چارلی کرک را کشته به دیگران منتسب کنند.
تصمیم دیزنی موجب شد اعتراض فراوانی به رابطه شرکتهای رسانهای سنتی در دورانی که کاخ سفید و کمیسیون ارتباطات فدرال به گزارشهای فردی حمله میکنند، صورت بگیرد. ترامپ در ماههای اخیر فشار زیادی به برنامههای خبری وارد و غرامتهای چند میلیون دلاری دریافت کرد، اگرچه کارشناسان این پروندههای حقوقی را کاملاً بیاساس میدانستند.
ادامه «برنامه آخر شب» استیون کولبر در شبکه CBS که پربینندهترین برنامه آخر شب تلویزیون بود، دقیقا به این دلیل که مجری آن درباره آخرین عناوین خبری اظهار نظر می کرد و ترامپ هم یکی از سوژههای اصلی انتقادهای وی بود، به تازگی لغو شد و پارامونت به بهانه رکود تبلیغات از ادامه آن خودداری کرده است در حالی که این برداشت وجود دارد که دیوید الیسون رئیس جدید پارامونت اسکایدنس، میخواهد از جنجالهای سیاسی بکاهد و مشتاق است تا پایگاه محافظهکارتری را جذب کند.
انتظار میرود قرارداد فعلی جیمی کیمل با ABC سال ۲۰۲۶ به پایان برسد.
نظر شما