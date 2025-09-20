به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، از بن استیلر تا کریس هیز، فرماندار نیوسام و شماری از چهره‌های هالیوودی در اولین ساعت‌های پس از لغو برنامه جیمی کیمل از شبکه ای‌بی‌سی، به انتقاد از این عمل برخاستند و آن را مصداق مشخص سانسور توسط دولت ترامپ خواندند.

واندا سایکس کمدین که قرار بود عصر چهارشنبه قبل از لغو ضبط «کیمل»، مهمان برنامه باشد، ویدیویی در اینستاگرام منتشر کرد که در آن از مجری آخر شب حمایت و از دولت ترامپ انتقاد کرد. او نوشت: بگذارید ببینیم. او جنگ اوکراین را در هفته اول خود پایان نداد یا جنگ غزه را حل نکرد. اما او آزادی بیان را در سال اول خود پایان داد. درود به آن دسته از شما که دست به دعا برداشته‌اید، مثل اینکه وقت این کار است. دوستت دارم، جیمی.

جین اسمارت بازیگر سریال «هک‌ها»، در اینستاگرام خود نوشت: من از لغو برنامه زنده جیمی کیمل وحشت‌زده‌ام. چیزی که جیمی گفت آزادی بیان بود، نه نفرت‌پراکنی. به نظر می‌رسد مردم فقط زمانی می‌خواهند از آزادی بیان محافظت کنند که به نفع خودشان باشد. اگرچه من به هیچ وجه با چارلی کرک موافق نبودم اما مرگ او به ضرب گلوله من را منزجر کرد و باید هر انسان شریفی را منزجر می‌کرد. چه اتفاقی دارد برای کشور ما می‌افتد؟

بن استیلر نوشت: این درست نیست.

کریس هیز، مجری گفت: این صریح‌ترین حمله به آزادی بیان از سوی بازیگران دولتی است که تا به حال در زندگی‌ام دیده‌ام و حتی نزدیک به آن هم نیست.

گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا، حزب جمهوری‌خواه را به عدم اعتقاد به آزادی بیان متهم کرد و گفت: آنها شما را در لحظه سانسور می‌کنند.

دیوید سیروتا یکی از نویسندگان «به بالا نگاه نکن» به اینکه نکس‌استار در حال حاضر به دنبال تأیید ادغام و لابی‌گری در دولت است، اشاره کرد.

دان لمون این تصمیم را «چیزی ترسناک» خواند و گفت: کسانی که از لغو شدن افراد شکایت دارند، خودشان در حال لغو افراد هستند. این چه چیزی به شما می‌گوید؟ اینکه آنها به چیزی که می‌گویند اعتقاد ندارند. این یک لحظه بسیار خطرناک و ترسناک است.

مایک بیربیگلیا پس از تصمیم شبکه ای‌بی‌سی، از کمدین‌های دیگر خواست تا از کیمل حمایت کنند. او نوشت: من زمان زیادی چه در برابر عموم چه به شکل خصوصی صرف دفاع از کمدین‌هایی کرده‌ام که با آنها موافق نبوده‌ام. اگر کمدین هستید و دیوانگی کنار گذاشتن کیمل از برنامه را فریاد نمی‌زنید، دیگر زحمت حرف زدن در مورد آزادی بیان را به خودتان ندهید.

پاول شیر بازیگر و پادکستر نوشت: پس بگذارید این را رک و راست بگویم. کیمل به دلیل اظهاراتش درباره سیاسی کردن یک ترور از برنامه اخراج شد اما این هنوز خوب است. او در ادامه به ویدیویی از برایان کیلمید مفسر فاکس که خواستار کشتن افراد بی‌خانمان بود، ارجاع داد.

جی.بی. پریتزکر فرماندار ایلینوی هم گفت: واضح است که این ارعاب است. این چیزی است که ما در سراسر دولت ترامپ می‌بینیم. آنها از قدرت دولت برای تعقیب مشاغل استفاده می‌کنند، افراد را مجبور می‌کنند کارهایی انجام دهند که آنها نیاز دارند یا می‌خواهند انجام شود. یا برای پرداخت حقوق به مردم یا با اخراج افراد، همانطور که دیده‌ایم و اینجا ما یک کمدین داریم. منظورم این است این کسی است که هر شب، رک و پوست کنده، احتمالاً هر شب به کسی توهین می‌کند.

پریتزکر ادامه داد: ببینید، آیا او اشتباه متوجه شد؟ اما او مفسر نیست، مجری است. او کسی است که کمدین است و حالا ما شاهدیم که دولت ترامپ به معنای واقعی کلمه افراد را هدف قرار می‌دهد. شما این را با استیون کولبر هم دیدید. حالا هم با کیمل می‌بینید؛ در واقع هر کسی که از این دولت انتقاد کند، آنها از قدرت دولت برای ارعاب شرکت‌ها و اخراج افراد استفاده می‌کنند.

سناتور آدام شیف دموکرات نوشت: این دولت مسئول آشکارترین حملات به مطبوعات آزاد در تاریخ آمریکا است. وقتی دوره‌اش تمام شود، از متمم اول قانون اساسی چه چیزی باقی خواهد ماند؟

کیمل برای مونولوگ خود در پخش روز دوشنبه، که در آن در مورد تایلر رابینسون ۲۲ ساله اهل یوتا، مظنون به تیراندازی به کرک، اظهار نظر کرد و گفت دارودسته ترامپ می‌خواهند قتل او را گردن طرف مقابل بیندازند، با انتقاد مفسران محافظه‌کار مواجه شد.

این در حالی است که بسیاری از چهره‌های هالیوودی که مخالف ترامپ هم هستند، کشته شدن کرک به ضرب گلوله را محکوم کردند و در عین حال افزودند با سیاست‌های او مخالفند. جیمی لی کرتیس در مورد کرک در حالی که اشک‌هایش را فرو می‌خورد گفت: من تقریباً در هر چیزی که از او شنیدم با او مخالف بودم، اما معتقدم که او مرد با ایمانی بود و امیدوارم در آن لحظه که درگذشت، با ایمانش رفته باشد. اگرچه ایده‌های او برای من نفرت‌انگیز بود. من هنوز معتقدم که او یک پدر، یک همسر و یک مرد با ایمان بود.

مایکل کیتون نیز احساسات مشابهی ابراز کرد و گفت: صرف نظر از اینکه من احتمالاً - حتی به یقین - با بسیاری از حرف‌های او مخالف بودم، چارلی کرک ۲ فرزند و همسرش را به جا گذاشته است. باید این را به خاطر داشته باشید.