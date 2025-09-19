موج مخالفت با دیزنی برای لغو برنامه جیمی کیمل شروع شد؛ تحریم کنیم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، دیمون لیندلوف خالق سریال «لاست» اعلام کرد تا وقتی برنامه «جیمی کیمل لایو» به شبکه ABC برنگردد، با دیزنی همکاری نمی‌کند. شبکه ABC که متعلق به دیزنی است، روز چهارشنبه برنامه گفتگوی آخر شبی جیمی کیمل را به دلیل سخنان مجری درباره ترور چارلی کرک، فعال محافظه‌کار، «به طور نامحدود» به حالت تعلیق درآورد.

سریال «لاست» از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ در طول ۶ فصل از شبکه ABC پخش می‌شد. لیندلوف که برای خلق این سریال حسابی شهرت دارد، نوشت: من از تعلیق دیروز شوکه، غمگین و خشمگین شدم و مشتاقانه منتظرم که به زودی لغو شود. اگر اینطور نباشد، نمی‌توانم با وجدان راحت برای شرکتی که آن را تحمیل کرده کار کنم.

وی در پایان نوشت: فقط از خودتان بپرسید آیا تفاوت بین نفرت‌پراکنی و شوخی را می‌دانید. فکر می‌کنم هنوز هم می‌دانید!

کیمل در مونولوگ دوشنبه شب گفت که «دار و دسته MAGA» (ماگا مخفف شعار عظمت را دوباره به آمریکا بازگردانیم) در تلاش است تا قاتل کرک را «هر چیزی غیر از یکی از خودشان» به تصویر بکشد. این صحبت او با انتقاد محافظه‌کاران روبه رو شد که قصد دارند جبهه مخالف را عامل ترور بدانند.

تصمیم باورنشدنی دیزنی برای تعلیق نامحدود این برنامه گفتگوی آخر شبی، پس از آن صورت گرفت که برندن کار رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال، تهدید کرد اگر ABC خودش اقدامی نکند، وارد عمل می‌شود. اندکی بعد نکس‌استار میدیا، مالک اصلی ایستگاه‌های وابسته به ABC اعلام کرد که پخش «جیمی کیمل لایو» را تا زمانی نامشخص متوقف خواهد کرد، زیرا «به شدت» به سخنان وی معترض است. نکس‌استار در حال خرید یک شرکت رقیب با رقم پیشنهادی ۶.۲ میلیارد دلاری است که باید مجوز آن را از کمیسیون ارتباطات فدرال به دست آورد.

لیندلوف که «واچمن» و «باقی‌مانده‌ها» را برای اچ‌بی‌او ساخته یکی از اولین چهره‌های هالیوودی است که در حمایت از کیمل، دیزنی را تحریم می‌کند. پیش از این در روز پنجشنبه، بوتس رایلی فیلمساز «ببخشید مزاحم شما شدم»، پیشنهاد کرد انجمن کارگردانان آمریکا پروژه‌های وابسته به دیزنی را تحریم کند.

وی در ایکس نوشت: «اگر انجمن اعضای خود را وادار کند در هیچ برنامه‌ مارول، هولو، دینزی و ای‌بی‌سی حاضر نشوند تا تعلیق برنامه کیمل لغو شود، آنها ظرف چند ساعت این تصمیم را لغو خواهند کرد.»

انجمن کارگردان‌های فقط یک بار اعتصاب کرده که فقط ۱۹ ساعت طول کشید تا به خواست خود برسد.

اتحادیه‌های هالیوود، از جمله انجمن نویسندگان آمریکا، انجمن بازیگران و فدراسیون موسیقیدانان آمریکا، همگی بیانیه‌هایی در حمایت از کیمل منتشر کرده‌اند.

انجمن نویسندگان در بیانیه‌ای نوشت: حق بیان افکار و مخالفت با یکدیگر - حتی ایجاد مزاحمت - در قلب معنای آزادی است. نباید آن را انکار کرد. نه با خشونت، نه با سوءاستفاده از قدرت دولتی‌و نه با اقدامات بزدلانه شرکتی.

انجمن بازیگران هم اعلام کرد: تصمیم به تعلیق پخش «جیمی کیمل لایو» نوعی سرکوب و انتقام‌جویی است که آزادی همه را به خطر می‌اندازد.