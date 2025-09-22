  1. دین و اندیشه
دین در حکمرانی موسیقی؛ از جایگاه فقه تا نگاه حوزه‌های علمیه

دین در حکمرانی موسیقی؛ از جایگاه فقه تا نگاه حوزه‌های علمیه

نشست «جایگاه فقه و حوزه‌های علمیه در حکمرانی موسیقی» روز پنجشنبه سوم مهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست «جایگاه فقه و حوزه‌های علمیه در حکمرانی موسیقی» به همت اداره فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی خراسان با مشارکت پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار می‌شود.

در این نشست حجت الاسلام سید مجتبی نور مفیدی رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر به دبیری محمد جواد ستاری رئیس اداره فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی خراسان سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز پنجشنبه سوم مهر از ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰ به صورت مجازی از طریق لینک https://bbb02.dte.ir/rooms/psl-3b2-uig-wkm/join قابل مشاهده است.

سیده فاطمه سادات کیایی

