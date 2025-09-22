استقبال پرشور از تیم ملی کشتی فرنگی پس از قهرمانی در جهان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشتی فرنگی با کسب ۴ مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۲ مدال برنز و کسب عنوان قهرمانی بعد از ۱۱ سال، شامگاه امروز (دوشنبه) با استقبال پرشور مسئولان ورزش، خانواده‌ها و علاقمندان به کشتی ورزش اول کشور به میهن بازگشت.

در این مراسم محمد شروین اسبقیان معاونت ورزش قهرمانی، مسئولان فدراسیون کشتی، خانواده ملی‌پوشان و اهالی ایل بختیار با لباس‌های محلی و مردم علاقمند به کشتی حضور داشتند و از قهرمانان وطن استقبال بی‌نظیر داشتند.

اهالی بختیاری با ساز و دهل دقایقی پیش از ورود ملی‌پوشان کشتی فرنگی به رقص و پایکوبی پرداختند.

تیم ایران توسط سعید اسماعیلی در وزن ۶۷ کیلوگرم، غلامرضا فرخی در وزن ۸۲ کیلوگرم، محمدهادی ساروی در وزن ۸۷ کیلوگرم و امین میرزازاده در وزن ۱۳۰ کیلوگرم به مدال طلا، پیام احمدی در وزن ۵۵ کیلوگرم و علیرضا مهمدی در وزن ۸۷ کیلوگرم به مدال نقره، محمدمهدی کشتکار در وزن ۶۳ کیلوگرم و سید دانیال سهرابی در وزن ۶۷ کیلوگرم به مدال برنز دست یافت.

در رده بندی تیمی ایران با ۱۸۰ امتیاز و با فاصله ۹۱ امتیازی با تیم دوم مقتدرانه به عنوان قهرمانی دست یافت. پس از تیم ایران تیم آذربایجان با ۸۹ امتیاز دوم شد و تیم ازبکستان با ۷۲ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد.